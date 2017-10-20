Проект волонтера из Коми в тройке лучших на конкурсе «Мой проект – моей стране»

Проект сыктывкарского студента Олега Исакова «Гордость народа — родной язык», который направлен на сохранение коми культуры и родного языка, вошел в шорт-лист конкурса социально-значимых проектов «Мой проект – моей стране».

Цель конкурса — выявление и распространение лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.

Олег участвует со своим проектом в номинации «Культура. Проекты в области культуры и искусства, сохранения духовного наследия». Помимо него в этой категории попали в шорт-лист еще два участника.

Одной из составляющих проекта является квест «Узнаем Коми легенды вместе», где в игровой форме происходит знакомство с коми фольклором. К реализации проекта Олег Исаков планирует привлекать образовательные учреждения, музеи и дома культуры региона. Помимо этого, в социальных сетях, в рамках реализации проекта, будут запущены фото- и видеоэстафеты, где участникам нужно будет рассказать стихотворения на коми и на русском языках.

Прошедших в шорт-лист будут дальше оценивать жюри – члены Общественной палаты Российской Федерации и члены Общественных палат субъектов. Оценивать будут результаты проекта за 2017 год, его социальную значимость, инновационность и масштабируемость.

Церемония награждения пройдет 4 ноября в г. Москве в во время итогового форума «Сообщество», который проводит Общественная палата Российской Федерации. Победитель конкурса получит диплом лауреата и 200 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Напомним, проект Олега не в первый раз получает большую поддержку на федеральном уровне. Так, на крупнейшем образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога 2017» молодой человек получил на воплощение своего проекта 100 тысяч рублей.

По сообщению Минобрнауки РК