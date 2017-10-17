Республиканский Дом дружбы народов приглашает молодежь

Именно для молодого поколения будет посвящен целый ряд мероприятий, который пройдет на площадке учреждения этой осенью. Наиболее крупными станут песенный фестиваль «Койташ» и конкурс среди девушек «Райда».

28 октября приглашаются ценители современной музыки на Республиканский молодежный фестиваль современной коми песни «Койташ». Начало в 16:00.

Фестиваль объединит молодежные коллективы и солистов, исполняющих современные композиции в различных направлениях песенного жанра. Выступления будут сопровождаться лазерной и компьютерной графикой, а также номерами от лучших танцевальных коллективов столицы.

1 — 2 декабря пройдет VI Республиканский конкурс коми девушек «Райда». В нем примут участие конкурсантки не только из Республики Коми, но и других регионов страны, где компактно проживают коми диаспоры.

Конкурсантки представят видеовизитки «Танi ме ола, танi ме кола!» («Где родился, там и сгодился»), покажут себя в конкурсе талантов «Традиции и современность» и этнодефиле «Карнан новлöдлöм» («Проходка с коромыслом»), в интеллектуальном конкурсе проявят свои знания истории родного края и коми языка. Обязательное условие — владение коми языком.

При подготовке к гала-концерту, который состоится 2 декабря, девушки пройдут занятия по хореографии и искусству поведения на сцене.

Более подробную информацию можно получить по телефону (8212) 255-431.

*** Организаторы фестиваля «Койташ»: Министерство национальной политики Республики Коми, Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми», Центр коми культуры г. Сыктывкар.

*** Организаторы конкурса «Райда»: Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр», Дом дружбы народов Республики Коми, Центр коми культуры г. Сыктывкара и Союз коми молодёжи «МИ» при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми.