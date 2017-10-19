У Юношеской библиотеки Коми появилась железная книга

Сегодня, 19 октября, в Сыктывкаре состоялась презентация нового арт-объекта. Необычная книга перед входом в Юношескую библиотеку Республики Коми появилась в честь дня открытия Царскосельского лицея, который со времен Пушкина отмечают 19 октября.

«Цветущая книга» выполнена в виде рамки для фотографий, где каждый желающий сможет сфотографироваться. Раскрытую железную страницу украшает цитата: «Книга — это мечта, которую вы держите в руке».

Конструкция создана кузнецом Дмитрием Савельевым. «Для ее создания мне понадобилось не более месяца. Эскиз придумывал я сам, вначале это был набросок, пока я работал над ним, он немного изменился, но изначальный образ сохранен», — рассказал кузнец.

Мастера поздравили представители администрации Сыктывкара и замминистра культуры, туризма и архивного дела РК Константин Баранов.

Открылась презентация праздничной программой. Были объявлены слова благодарности всем, кто принял участие в создании и осуществлении идеи.

Первыми — для разогрева публики — выступили студенты СГУ им. Питирима Сорокина с танцевальным флешмобом. Следом открылся литературный блок, где любой желающий мог прочитать стихи Александра Пушкина.

В конце мероприятия был организован стихотворный хоровод возле «кота ученого» с прочтением знаменитого стихотворения Пушкина «У лукоморья дуб зеленый».

Яна Ширяева

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