В Сыктывкаре школьники прочтут стихотворения коми поэтов

В Сыктывкаре 20 октября состоится республиканский конкурс, посвященный юбилейным датам коми писателей и поэтов Владимира Тимина, Геннадия Юшкова, Василия Лодыгина для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Республики Коми. Мероприятие пройдет в Коми республиканский колледже культуры им. В.Т. Чисталева.

В конкурсе предусмотрено две возрастные категории изучающих коми язык в статусе государственного и изучающих коми язык в статусе родного: ученики 5-8 классов и ученики 9-11 классов.

Жюри будет оценивать конкурсантов по интонационной выразительности речи: выражаемая в ударениях динамика, мелодика, темп и ритм, длительность пауз, эмоциональная окраска речи, определяющая характер – все это важно соблюсти. Кроме того, будут смотреть на дикцию, постановку голоса, подбор соответствующих содержанию исполняемого произведения костюма и атрибутов, умение держаться на сцене, эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления.

Организаторы мероприятия – Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Коми республиканский институт развития образования.