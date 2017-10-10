В «Югоре» собрали «100 чудес света»

9 октября в Центре культурных инициатив «Югор» состоялось открытие новой удивительной выставки «100 чудес света». Идея состоит в том, чтобы показать людям разнообразные необычные, поражающие своей красотой места, мировые памятники культуры, удивительные, очаровывающие своей пышностью события и обряды, традиции и ценности народов, находящихся за сотни тысяч километров от нас.

Все это: страны, люди, животные — изображены на больших фотографиях, расположенных прямо напротив зрителя. Такой эффект помогает погрузиться в события, запечатленные на изображении, и прочувствовать те эмоции, которые чувствовал автор, создавая фото. Все работы созданы не одним человеком, а несколькими людьми, живущими на разных концах планеты. От Европы до Африки, от глубинных обитателей Байкала до солевых берегов Мексики, от необычной зимней прогулки с собакой до тематического сырного рынка в Нидерландах. Все это удивляет человека, ни разу не выезжавшего за пределы своей малой родины и не видевшего ничего подобного.

Перед посещением «Югора», нам казалось, что основной частью посетителей окажутся молодые люди: дети и подростки, которых зачастую привлекает все необычное и захватывающее. Но оказалось, что и взрослых, и пожилых людей такая тематика может заинтересовать.

Первое, что нас порадовало, — расположение самих фото. Все они висели вдоль стен, образовывая своеобразный круг. Благодаря этому наслаждаться работами было удобно и интересно, ведь на каждой стене фото имели свою особенную тематику, отличавшую их от работ, висящих по другим сторонам помещения. Запомнилось также и то, что часть объектов висела не только в зоне самой выставки, но и в холле «Югора», что было отличным приемом, вдохновляющим к посещению экспозиции.

— Больше всего меня удивила красочность изображений. Все они очень хорошего качества. Здорово, что под работами описано событие и место проведения съемки, но, как фотографу, мне было приятно, что в описании указывалась и камеры, с которых все фото были сделаны. Я удивляюсь тем мастерам, которым удается запечатлеть такие мимолетные вещи, как, например, дятел, несущий в полете ласку. Это так необычно. К тому же идея большого размера изображений – это еще один огромный плюс. Мне все очень нравится, — поделилась своими впечатлениями студентка СГУ Мария.

Выставка будет доступна для посещения до 17 декабря.

Полина Погорелко

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