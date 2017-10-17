В Юношеской библиотеке Коми откроют арт-объект, устроят литературное караоке и хоровод стихов

19 октября, в День открытия Царскосельского лицея, в библиотеке состоится акция «Книга собирает друзей», в рамках которой пройдет презентация арт-объекта «Цветущая книга».

Проект реализуется благодаря конкурсу социально значимых проектов НКО на предоставление грантов для поддержки общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2017 году.

Арт-объект «Цветущая книга» выполнен как стилизованная рамка для фотографий, каждый желающий сможет подойти и сфотографироваться.

Конструкция высотой около двух метров выполнена методом ковки кузнецом Дмитрием Савельевым из сыктывкарской мастерской ИП Дмитрия Лысенкова.

«Цветущая книга» станет яркой достопримечательностью столицы, внесет изюминку в дизайн городской среды.

19 октября на площадке библиотеки гостей ожидает праздничная программа:

— Литературное караоке (читаем стихотворения Александра Пушкина с представителями Администрации города, Министерства культуры, туризма и архивного дела, учащимися сыктывкарских школ и читателями),

— танцевальный флешмоб от студентов СГУ им.Питирима Сорокина,

— Хоровод стихов и Башмаки желаний,

— фотосеты с коваными инсталляциями, игротека и встречи клубов.

Открытие арт-объекта в 12.30 около Юношеской библиотеки по адресу: улица Коммунистическая, 78.