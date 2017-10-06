«Василей» принимает заявки

Стартовал приём заявок на юбилейный XXV Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей». До 31 октября организаторы ждут тексты, мелодии и аккомпанемент песен от мастеров песенного жанра.

Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей» призван развивать песенное искусство коми и пропагандировать творчество коми музыкантов, предоставляя авторам, композиторам и исполнителям песен стартовую площадку для показа своего репертуара.

Традиционно «Василей» проходит в два тура. В первом отборочном туре жюри формирует список песен, которые будут исполнены на гала-концерте в селе Усть-Кулом в канун Старого Нового года, 13 января. Окончательные итоги будут подведены непосредственно после этого концерта, жюри огласит имена победителей и призеров фестиваля, а также обладателей гран-при и приза зрительских симпатий.

В этом году участники «Василея» продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях: «Национальная эстрадная песня», «Песня о родной земле», «Песня о любви», «Шуточная песня» и «Авторская обработка коми народной песни».

Присуждением номинаций занимается жюри, в состав которого входят музыканты-профессионалы, профессиональные композиторы, а также члены Союза писателей Республики Коми.

Для участия в фестивале заявки и клавиры песен (мелодию песни и аккомпанемент), а также отпечатанный текст песен с русским подстрочником с пометкой в теме письма «Василей» необходимо направить в отдел народного творчества Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сыктывкар, д. 28, или на электронный адрес: culturerk@mail.ru, cntkomi@mail.ru.

Напомним, «Василей» зародился в 1994 году как фестиваль районного масштаба. Зачинателями фестиваля-конкурса считаются три Василия из Усть-Куломского района Коми – композиторы Василий Чувьюров, Василий Гущин и Василий Лодыгин. Спустя два года идею проведения праздника поддержало правительство Коми и «Василею» был присвоен республиканский статус.

Организаторами конкурса являются Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Центр народного творчества и повышения квалификации Республики Коми и отдел культуры МО МР «Усть-Куломский».