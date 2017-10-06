Воркута и Инта представляют Коми на фестивале «Аргиш надежды»

Городской центр национальных культур Воркуты и интинский фотохудожник Владимир Данько принимают участие в Межрегиональном фестивале народного творчества «Аргиш надежды» («Енава мюд»). Фестиваль проходит с 6 по 8 октября в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ). В этом году «Аргиш надежды» посвящен Году экологии в России и Году добра в НАО, его девиз — «Добрая энергия Арктики». Мероприятие объединит представителей арктических регионов России.

Как рассказал директор Воркутинского ЦНК Андрей Зарянко, на фестивале группа «Север» (солистки К.Гореславец, Н.Ларченкова, В.Анисимова) исполнит свои лучшие вокальные номера на коми и русском языке. Кроме того, Центром будет организован показ коллекции женских коми головных уборов.

Известный путешественник, интинец Владимир Данько представляет свою фотовыставку под названием «Каменный мост», которая окунет зрителя в пейзажи Полярного и Приполярного Урала и тундры.

В рамках трехдневного фестиваля пройдут концерты, творческие лаборатории, мастер-классы, выставка декоративных скульптур «Эко-Арктика», творческая лаборатория «Парфюмеры Арктики», квест «Почувствуй Арктику», показ головных уборов «Шапки Арктики».

«Исторически сложилось, что север нашей республики стали местом слияния разных культур. Вот и Воркуте самобытность и уникальность придают сохранившийся традиционный уклад коренных народов Арктики: коми и ненцев. Коллектив Воркутинского Центра национальных культур проводит большую работу по продвижению и популяризации культуры северных народов. Одним из таких ярких мероприятий является «Праздник Севера. Гонки на оленьих упряжках». Уверена, что ансамбль «Север» и Владимир Данько покорят гостей и участников фестиваля «Аргиш надежды» своим творчеством», — отметила и.о. министра национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

По сообщению Миннаца РК