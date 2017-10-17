Воркутинские школьники снимут фильм про космос в Калининграде

Сценарий воркутинских школьников попал в число 17 работ, отобранных для участия во Всероссийском детском кинофестивале. Он пройдет в Калининграде с 30 октября по 5 ноября. Там дети под руководством профессионалов займутся съемкой короткометражного фильма по представленному сценарию.

Как «Комиинформу» рассказала заместитель директора Дворца творчества детей и молодежи Воркуты, руководитель клуба начинающих журналистов «Полярная сова» Ирина Маратканова, в Калининград отправится съемочная группа в составе 15 человек. Это продюсер, режиссер, сценарист, монтажер, оператор, светооператор, музыкальный редактор, и восемь актеров. Возраст кинематографистов – от 12 до 17 лет.

По условиям фестиваля, организованного Росдецентром и Российским движением школьников совместно с «Центром развития одарённых детей» и кинокомпанией «2Д Целлулоид», для участия нужно было представить сценарий короткометражного фильма, посвященного космосу.

В оргкомитет поступило около 300 заявок. Из Республики Коми прислали наибольшее число сценариев – 14.

В итоге регион в Калининграде представит короткометражка «Девчонки в космосе!». В сценарии грезы девочек о полете в космос, непонимание со стороны родителей и воплощение мечты.

Помимо съемок, участников фестиваля ждут образовательные мастер-классы по истории кино, знакомству с кинопрофессиями, основными техническим и технологическими приемами при создании фильмов. Ребята встретятся с деятелями кино и искусства.

В заключительный день состоится открытый показ короткометражных фильмов, созданных ребятами. По итогам отберут победителей в номинациях: «Лучший фильм» и «Лучшая актерская работа».