Боксер Ержан Залилов одержал восьмую победу в карьере

Ухтинский боксер Ержан Залилов, выступающий за Россию и Казахстан, принял участие в вечере бокса в Москве.

Там он встретился в ринге с боксером из Киргызстана – Шукуром Абдинабиевым, для которого поединок стал дебютным в профессиональном спорте.

Бой закончился победой Ержана Залилова техническим нокаутом уже во втором раунде. Победа стала восьмой для ухтинца, выступающего в легчайшем весе, в карьере. Три из них он одержал нокаутом.

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