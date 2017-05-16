Более 600 клиентов Коми отделения Сбербанка оформили потребительский кредит через «Сбербанк Онлайн» за первые 10 дней промо-акции

Оформление кредита с использованием digital-сервиса выбирает все больше жителей республики.

За 4 месяца 2017 года клиентами Сбербанка, проживающими в Республике Коми, оформлено более 6 000 заявок на потребительские кредиты через сервис «Сбербанк Онлайн». Оформление кредита с использованием digital-сервиса выбирает все больше жителей республики: по сравнению с 2016 годом доля потребительских кредитов, оформляемых в онлайн, выросла почти в два раза (с 10 до 17%). Для сравнения: в центральных российских городах — Москве и Санкт-Петербурге — кредиты онлайн оформляют уже 20% клиентов банка.

С 1 мая при оформлении «Потребительского кредита без обеспечения» с использованием digital-сервиса Сбербанк предлагает промо-ставку с дополнительным дисконтом. Акция действует с 1 мая до 18 июня 2017 года включительно. В рамках акции минимальная ставка по потребительскому кредиту составит 12,9% годовых в рублях, при условии подачи заявки через «Сбербанк Онлайн» и оформлении кредита на сумму от 300 тыс. рублей.

Срок потребительского кредита от 3 месяцев до 5 лет. Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от финансового состояния, категории заемщика и срока кредита. Комиссии по кредиту в Сбербанке отсутствуют.

За первые 10 дней мая услугой оформления потребительского кредита через «Сбербанк Онлайн» воспользовались уже 686 клиентов.

«Мы ценим время наших клиентов. Поэтому получение потребительского кредита без визита в банк сделали максимально простым и удобным: нужно всего лишь зайти в интернет-сервис «Сбербанк Онлайн» и отправить заявку на кредит. В срок от двух часов до двух дней банк присылает СМС-сообщение с предварительным решением по заявке. Свое подтверждение клиент так же направляет по СМС и получает сумму кредита на карту», — рассказывает Алина Хвищук, заместитель управляющего Коми отделением Сбербанка.

Подробная информация – на сайте www.sberbank.ru.

На правах рекламы.