Герой «Умной республики» стал бронзовым призером Азиатской физической олимпиады

Учащийся Коми республиканского физико-математического лицея-интерната Кирилл Паршуков завоевал бронзовую медаль APhO (Asian Physics Olympiad) — олимпиады по физике, в которой соревнуются сборные стран Азии.

Как рассказал сам одиннадцатиклассник, олимпиада, проходившая в этом году в Якутске, состояла из трех теоретических задач на пять часов и одного практического задания на пять часов. Личные результаты участников учитываются при определении места команды. В итоге сборная России стала второй, уступив Китаю

«Задачи были достаточно сложные. Но я не считаю, что результат прям-таки великолепный», — самокритично заявил К.Паршуков.

Впрочем, главная цель этих соревнований все же достигнута. Сыктывкарец попал в состав сборной России, которая в июле отправится в Индонезию на Международную олимпиаду по физике.

Илья Баканов