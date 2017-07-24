Глава Коми поздравил Кирилла Паршукова с победой на IPhO

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил Кирилла Паршукова с блестящим выступлением на Международной олимпиаде по физике. Выпускник Физико-математического лицея-интерната республики в составе сборной команды российских школьников завоевал золотую медаль на 48-й Международной физической олимпиаде (International Physics Olympiad — IPhO) в индонезийском городе Джокьякарта. Всего в олимпиаде приняли участие школьники из 88 стран.

В телеграмме Сергей Гапликов поздравил выпускника и преподавательский состав ведущего лицея Республики Коми с заслуженной победой, а также пожелал новых успехов и достижений.

«То, что выпускник нашего физико-математического лицея оказался в пятёрке лучших молодых физиков России и завоевал золотую медаль международной олимпиады – это высокая оценка, показатель уровня учебного заведения, результат труда педагогов и, безусловно, таланта и упорства самого Кирилла. Уверен, его ждёт блестящее будущее, такая молодёжь нужна республике», — отмечено, в частности, в поздравительной телеграмме.

По сообщению пресс-службы Главы РК