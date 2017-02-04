Конкурс для молодых ученых в области энергетики

Начался прием заявок на участие в III Общероссийском молодежном конкурсе реализованных инновационных проектов в области энергетики «Энергия прорыва». Дедлайн 15 марта 2017 года.

Организатор: Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»

Участвовать в конкурсе могут молодые ученые, студенты, аспиранты высших учебных и научных заведений, а также специалисты профильных организаций не старше 35 лет из всех регионов России.

Молодым ученым, желающим подать заявку на конкурс, необходимо иметь в течение 5 лет реализованный собственный авторский проект.

Принимаются заявки следующих направлений:

электроэнергетика

разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов

возобновляемая энергетика

биоэнергетика

топливные элементы и водородная энергетика

теплоэнергетика

ядерная энергетика

новые материалы, применяемые в энергетике

эффективное использование энергии

Конкурс проводится на анонимной основе: независимые российские и международные эксперты рассматривают работы, не зная имен и мест работы или учебы конкурсантов. По итогам этой оценки, Ассоциация объявит имя победителя 3 апреля 2017 года.

Победитель получит персональную премию в размере одного миллиона рублей.

Расходы по участию победителя в торжественной церемонии берет на себя организатор (проезд и проживание).

Сайт конкурса: http://globalenergyprize.org/ru/our-projects/the-energy-of-breakthrough