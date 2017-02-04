Конкурс для молодых ученых в области энергетики
Начался прием заявок на участие в III Общероссийском молодежном конкурсе реализованных инновационных проектов в области энергетики «Энергия прорыва». Дедлайн 15 марта 2017 года.
Организатор: Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»
Участвовать в конкурсе могут молодые ученые, студенты, аспиранты высших учебных и научных заведений, а также специалисты профильных организаций не старше 35 лет из всех регионов России.
Молодым ученым, желающим подать заявку на конкурс, необходимо иметь в течение 5 лет реализованный собственный авторский проект.
Принимаются заявки следующих направлений:
электроэнергетика
разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов
возобновляемая энергетика
биоэнергетика
топливные элементы и водородная энергетика
теплоэнергетика
ядерная энергетика
новые материалы, применяемые в энергетике
эффективное использование энергии
Конкурс проводится на анонимной основе: независимые российские и международные эксперты рассматривают работы, не зная имен и мест работы или учебы конкурсантов. По итогам этой оценки, Ассоциация объявит имя победителя 3 апреля 2017 года.
Победитель получит персональную премию в размере одного миллиона рублей.
Расходы по участию победителя в торжественной церемонии берет на себя организатор (проезд и проживание).
Сайт конкурса: http://globalenergyprize.org/ru/our-projects/the-energy-of-breakthrough
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