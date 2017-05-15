Лекции о Питириме Сорокине читают в Санкт-Петербурге

13 мая Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялось открытие авторского цикла лекций о выдающемся российском социологе, выходце из Республики Коми, Питириме Александровиче Сорокине.

Идея рассказать петербуржцам и гостям Северной столицы о Питириме Сорокине принадлежит председателю коми землячества «Неватас» канд.ист.наук Александру Терюкову. Он предложил реализовать этот проект в рамках акции «Неватас. Перезагузка», направленной на повышение общественной активности членов землячества и объединившей около 20 различных инициатив и проектов активистов коми диаспоры Санкт-Петербурга.

Слушателями классической лекционной пары стали около 30 человек, среди которых читатели библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, студенты ВУЗов города на Неве и члены коми землячества. Особый интерес слушателей связан и с тем, что нынешний год – это год столетия Октябрьской революции в России, активным участником которой был выдающийся ученый. Сорокин, будучи уже известным ученым, принимал участие в социально-политической жизни страны, являлся видным деятелем партии эсэров, остро переживал переломную эпоху рубежа XIX-XX вв., полную волнений и потрясений.

В первой лекции цикла «П.А. Сорокин. Долгая дорога домой. Судьба П. А. Сорокина. Основные вехи жизни», Александр Терюков рассказал, что он сам заинтересовался личностью Сорокина еще в студенческие годы, когда занимался коми этнографией и изучал труды П. Сорокина. Впоследствии Александр Терюков написал статью «П.А. Сорокин: Долгая дорога домой», о включении научного наследия П. Сорокина в контекст российской науки. Название статьи перекликается с книгой воспоминаний самого Питирима Сорокина «Долгий путь», где он в ярких красках описывает свой жизненный путь – от паренька из коми села до заведующего кафедрой социологии одного их самых престижных в мировой науке Гарвардского университета.

Классики европейской социологии, Т.Парсонс, Ф.Уайт, Дж.Хоманс, говорят об ученом: «Питирим Сорокин был сложным и в чем-то парадоксальным человеком…Он тонко чувствовал конфликты и дал им достойное выражение. Его влияние печатным словом и преподавательской деятельностью на социальную науку и далеко за ее пределами – громадно…»

Доцент социологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, канд. соц. наук, Марина Ломоносова, представила слушателям проект «Полное собрания сочинений П.Сорокина», который реализуется Центром «Наследие» им.Питирима Сорокина. Она передала ряд изданий Центра в фонд библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и рассказала о них.

«Работа «Голод как фактор» была написана в результате исследований экспедиции в голодающие районы России. «Листки из русского дневника» — художественное произведение Сорокина, написанное в Америке на основе тех

дневников, которые Питирим вел во время революции 1917 года. Читатели библиотека им. Лермонтова из книг узнают ту правду о русской революции, которая была пропущена через жизненные этапы самого Сорокина: о его скитаниях в лесах в районе Великого Устюга, ожидание смертной казни, о теме революции, которая стала значимой в творчестве Сорокина. Творчество Питирима Сорокина поразительно многогранно, из-под его пера выходили результаты фундаментальных научных исследований, публицистические статьи, рецензии, очерки и заметки. Фигура Питирима Сорокина была и остается ключевой, знаковой и связывающей в становлении русской и мировой социологии», — отметила Марина Ломоносова.

————————————————————————————————————

Представительство Республики Коми приглашает всех заинтересованных посетить следующие лекции авторского цикла, которые состоятся в центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (Литейный пр., д. 17-19, ст. м. Чернышевская):

20 мая — «Петербургские адреса П.А. Сорокина. Учителя и окружение ученого»,

3 июня — «П.А. Сорокин как ученый. Его заслуги перед мировой наукой».

Начало лекций: 12:00. По окончании цикла лекций слушателям выдается сертификат участника.

Напоминаем, что в рамках мероприятий, посвященных 96 годовщине образования Республики Коми, в Президентской библиотеке им.Б.Н.Ельцина состоится выставка о жизни и деятельности П.А Сорокина. Следите за анонсами.