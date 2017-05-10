Молодежь Коми обсудит образование и воспитание

12 мая в рамках празднования Дня Победы и с целью развития профессиональных компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности, а также для реализации собственного научного потенциала в Сыктывкарском гуманитарно-педагогический колледже имени И.А.Куратова состоится XVII Республиканская студенческая научно-практическая конференция«Проблемы образования и воспитания XXI века глазами молодых».

Предполагается работа конференции по следующим направлениям:

1. Научно-техническое (физика, информатика, математика, экономика, дизайн, техническое творчество)

2. Лингвистическое (лингвистика, культурология, литературоведение, журналистика)

3. Естественнонаучное (химия, биология, медицина, экология, география)

4. Гуманитарное (история, политология и право, социология, краеведение, военное дело, физическая культура, туризм)

5. Медико-психолого-педагогическая (медицина, педагогика и психология)

6. Социально-эстетическое (музыка, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, народные и художественные промыслы, социальные дисциплины)

7. Научный дебют (для студентов 1-2 курсов, не выполняющих курсовые или выпускные квалификационные работы)

В рамках конференции будет работать секция по представлению учебных проектов (по любой из учебных дисциплин).

Для очного участия в конференции зарегистрировано более 110 заявок из 10 образовательных организаций среднего профессионального образования, 4 школ Республики Коми, Сыктывкарского государственного университета имени П. Сорокина. Несколько участников выступят на конференции в режиме online.

По сообщению Минобрнауки РК