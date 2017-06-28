Опыт «Сириуса» будет перенесен в Коми

Под руководством заместителя Председателя Правительства – министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой состоялся рабочий визит делегации Республики Коми в образовательный центр «Сириус» в городе Сочи.

«Сириус» создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе и под патронажем Президента Российской Федерации В.В. Путина. «Центр создавался для того, чтобы стать ключевым звеном в национальной системе поддержки талантов и деятельных ребят, с одной стороны, с другой — он призван стать ориентиром для регионов в работе с такими детьми», — сказала на встрече руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

С целью раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве 19 мая 2017 г. между Правительством Республики Коми и Образовательным Фондом «Талант и успех» было подписано соглашение о сотрудничестве, предметом которого является совместная деятельность по развитию и сопровождению интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Коми, а основной целью – создание условий для построения системной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью в регионе.

С 23 по 24 июня в г. Сочи на базе Федерального образовательного центра «Сириус» Образовательным Фондом «Талант и успех» для представителей Республики Коми состоялся первый установочный обучающий семинар по предмету соглашения. В ходе обучения участники семинара познакомились с методологией работы Федерального образовательного центра «Сириус», рассмотрели базовые форматы работы и документы по организации образовательной деятельности центра, достигли договоренностей в части оказания Фондом помощи в разработке актуальных управленческих решений, в том числе – создания дорожной карты создания и развития Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми.

В ходе поездки Наталья Михальченкова отметила: «Совместными усилиями, под руководством команды образовательного центра дети республики получат возможность участия в современных образовательных программах и иных значимых мероприятиях для одаренных детей, реализуемых Образовательным центром «Сириус», а их наставники – содействие в повышении квалификации по приоритетному направлению. Наряду с этим, в республике появятся новые образовательные программы выявления и поддержки одаренных детей, которые будут реализованы на площадках ведущих образовательных организаций региона. Республика Коми обладает всеми необходимыми для реализации поставленной задачи уникальными ресурсами – мотивированными детьми, сильными педагогами, активными управленческими кадрами, заинтересованными специалистами и неравнодушной общественностью. Созданный с учётом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Республике Коми должен стать значимым звеном всероссийского механизма их сопровождения в целях реализации Стратегии научно-технологического развития и достижении принципиальных результатов в области социально-экономического развития России».

По сообщению Минобрнауки РК