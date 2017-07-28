Победителя Международной физической олимпиады чествовали на высшем республиканском уровне

Не случайным назвала успех выпускника Коми республиканского физико-математического лицея-интерната Кирилла Паршукова на Международной олимпиаде по физике заместитель правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова. Вчерашний сыктывкарский школьник, а ныне студент Московского физико-технического института завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по физике, прошедшей в Индонезии.

«Кирилл Сергеевич давно находится под вниманием органов управления образования и правительства региона. В этом году он заканчивал 11 класс, и мы сожалели, что завершается его обучение в физмат лицее. А он является неоднократным победителем олимпиад. Мы понимали, что республика теряет бойца, и внимательно относились к тем, кто претендует на внеконкурсное поступление в федеральные вузы», — сказала Н.Михальченкова.

Она отметила заслугу родителей Кирилла, Ирину и Сергея Паршуковых, имеющих педагогическое образование, в воспитании сына. Поинтересовалась, как поживает их младшая дочь Карина, которая в этом году пойдет в первый класс, и пожелала ей заместить в системе общего образования республики выбывшего старшего брата.

Н.Михальченкова передала благодарность главы Коми Сергея Гапликова, который, являясь выпускником МГТУ им.Баумана, с уважением и вниманием относится к талантливой молодежи.

Помимо прочих регалий, зампред правительства отметила победу К.Паршукова на олимпиаде по экспериментальной физике образовательного фонда «Талант и успех», с которым республика подписала соглашение.

«Мы рассчитываем на системную работу, чтобы как можно больше возможностей предоставлялось нашим детям, обладающими способностями, проходить стажировки и получать знания под руководством ведущих ученых России», — заявила Н.Михальченкова.

Она сообщила, что глава Коми намерен в ближайшее время встретиться с К.Паршуковым и другими талантами республики. А самого Кирилла Сергей Гапликов пригласил в состав экспертного совета, чтобы и мнение молодого человека учитывалось при принятии важных для республики решений.

Она вручила благодарственное письмо и часы от главы Коми. При этом она заметила, что часы дарить не принято, но и деньги, даже символический рубль, она не имеет права взять. К.Паршуков быстро сориентировался и не стал передавать монету из рук в руки, а положил ее на стол.

Благодарности и небольшие подарки получили родители К.Паршукова, его учитель физики Елена Антонова и директор КРФМЛИ Наталья Шутова. Кстати, сразу несколько одноклассников Кирилла станут его однокурсниками в МФТИ.

В своем ответном слове К.Паршуков поблагодарил родителей, учителей и руководство лицея, которое оказывало ему поддержку, в том числе и финансовую.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва