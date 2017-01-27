Разработки СГУ заинтересовали «Сколково»

26 января Сыктывкарский университет посетили руководители фонда «Сколково». Представители крупнейшего в России института развития познакомились с научно-инновационным потенциалом вуза.

Представители группы компаний «Ренова» и фонда «Сколково» находятся в Республике Коми с 25 января и уже успели подписать соглашение о сотрудничестве с регионом. СГУ им. Питирима Сорокина они посетили для знакомства с потенциалом университета и обсуждения перспектив будущего партнерства.

– Мне всегда приятно встречаться с представителями образовательных организаций, поскольку долгие годы работал в системе образования. И вижу, как академический потенциал вуза может реализоваться с помощью инструментов развития фонда «Сколково», – отметил в начале встречи гендиректор фонда — президент по региональному развитию Юрий Сапрыкин.

Представители фонда «Сколково» посещают университет уже не в первый раз. Перед фондом стоит действительно важная задача — развитие отдельных отраслей народного хозяйства с точки зрения инноваций и в целом российской экономики. Между тем, эту же задачу Минобрнауки России ставит и перед образовательными организациями, и университетом в частности. Поэтому взаимодействие Сыктывкарского университета со Сколково интересно обеим сторонам, — считает врио ректора СГУ им. Питирима Сорокина Сергей Большаков.

В ходе рабочей встречи представителям Сколково презентовали как комплексные межотраслевые проекты – «Тайга 5D» и «Экопарк «Марьямоль», так и разработки в области отдельных отраслей знания – точных наук и информационных технологий, естественных наук, медицины и физиологии человека. С некоторыми проектами гостей познакомили поближе – продемонстрировали разработки научно-технических и испытательных лабораторий кафедры радиофизики и электроники и технопарка «IT-парк Республики Коми».

– Разрабатывая какой-то продукт, вы должны четко понимать, кто его потребитель. Его решение должно быть максимально оптимальным, чтобы государство или частные компании были готовы за него заплатить. Например, проект «Тайга 5D» — хорошая история, но аппаратную часть нужно докрутить, – прокомментировал визит в физическую лабораторию замруководителя департамента фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

Особый интерес представителей института развития вызвали разработки научно-технических лабораторий «Сталкер» и «КРАЦ». Это лаборатории, созданные вузом совместно с коммерческими предприятиями, поэтому основная задача проводимых в них исследований – возможность внедрения и коммерциализации разработок. Кстати, это главный критерий поддержки проекта фондом «Сколково», поэтому здесь разговор шел более предметно. Например, проект лаборатории «Сталкер» по созданию медицинского многофункционального роботизированного комплекса поддержания и восстановления двигательных функций человеческого организма уже сегодня находится на рассмотрении в Сколково, и в ходе встречи Юрий Сибирский заявил, что возьмет под контроль рассмотрение заявки.

– Сегодня университет постарался показать те проекты, которые могут быть «приземлены» в Сколково. И то, что было показано, нас не разочаровало. Мы видим хорошие предпосылки, чтобы достаточно быстро дать этим проектам возможность двигаться в рамках нашего института развития. Теперь будем надеяться, что вместе мы предпримем усилия, чтобы эти вузовские разработки через какое-то короткое время получили не просто шильдик «Сколково», но и реальную поддержку. И ради этого результата мы будем работать, – подытожил визит в СГУ им. Питирима Сорокина гендиректор фонда — президент по региональному развитию Юрий Сапрыкин.

По сообщению СГУ

Фото Натальи РУЗНЯЕВОЙ