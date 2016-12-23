Студенты на Юридических чтениях могут апробировать свои научные работы

23-24 декабря в Сыктывкаре в четвертый раз проходит Всероссийская научная конференция «Юридические чтения», организованная СГУ им. П. Сорокина при поддержке регионального правительства и Государственного совета Коми. Это научно-практическая площадка для рассмотрения актуальных проблем в различных отраслях права, вопросов совершенствования законодательства, реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, развития общественно-политических отношений и гражданского общества современной России.

Как рассказал директор Юридического института СГУ профессор Василий Потапов, конференция проводится для повышения качества научного образования, проверки и апробации научных исследований. Каждый раз Юридические чтения посвящены определенной тематике. Если в прошлом году рассматривали институт суда присяжных, то в этом основная тема – коррупция. Организаторы рассчитывают на живую дискуссию, которая развернется на круглых столах. На них обсудят современные проблемы государственного и муниципального строительства; проблемы эффективности законодательства, его применения и взаимодействия общества с государством в борьбе с коррупцией; а также современные проблемы обеспечения прав и свобод личности в России и мире.

«Цель конференции не просто обозначить причины и виды коррупции, а, привлекая студентов, обозначить узкие проблемы с участием практиков. Были приглашены судьи, представители прокуратуры. И смысл круглых столов – обозначить проблемы взаимодействия этих ведомств. Понять, почему уровень коррупции не снижается, а увеличивается», — В.Потапов.

На открытии, состоявшемся в стенах Госсовета Коми, участников от имени главы республики приветствовала заместитель председателя регионального правительства Наталья Михальченкова.

«Юридические чтения важны для системы подготовки кадров на территории Республики Коми, воспроизводство которых во многом определяет качество принимаемых решений на государственном и муниципальном уровне. И совершенствование законодательного регулирования – это основа качества жизни граждан», — заметила Н.Михальченкова.

Спикер регионального парламента Надежда Дорофеева отметила, что депутаты Государственного совета Коми всегда были в числе самых активных участников Юридических чтений. Поэтому сегодняшнюю площадку можно назвать экспертной, в том числе и при обсуждении государственного и муниципального строительства, эффективности законодательства и его применения.

«Для повышения проходимости законодательных инициатив региона в Государственной Думе необходимо совершенствовать процесс подготовки законопроектов. Не только с юридической точки зрения, но и с позиции технических требований к ним. Столь же важно учитывать целесообразность и своевременность каждого вносимого предложения. Любой закон должен решать конкретные вопросы. Без кропотливой работы с привлечением специалистов закон такого качества невозможно подготовить», — призналась Н.Дорофеева.

Депутат Государственной Думы России Ольга Савастьянова доложила, что за 77 дней работы парламент рассмотрел 346 законопроектов, приняли из них 143.

«Я хотела бы пригласить вас к сотрудничеству. Я не случайно назвала то количество законов, которое были рассмотрены и приняты Госдумой. Потому что одна из проблем, которые мы испытываем, — это качество законопроектов. Всегда будут законы, которые необходимо совершенствовать и корректировать. Но всегда есть и проблемы с тем, как исполняются эти законы», — рассказала О.Савастьянова. Выступавший следом ее коллега по Госдуме РФ Иван Медведев также выразил надежду на сотрудничество с участниками конференции.

И.о.ректора СГУ им.П.Сорокина Ольга Сотникова заметила, что последние годы ознаменовались концептуальными проблемами гражданского законодательства. Изменения в судебной системе, правовые кодексы сопровождаются многочисленными дискуссиями юристов-теоретиков и практиков. Поэтому на конференции будут обсуждать проблемы в различных отраслях права: совершенствование законодательства, защита прав человека, развитие общественно-политических отношений.

«Уверена, что программа Чтений даст возможность перенять успешный практический опыт, поспособствует становлению и укреплению партнерских отношений между образовательными организациями и правовыми отделами ведущих ведомств и организаций республики», — выразила надежду О.Сотникова.

В Сыктывкарском госуниверситете подчеркивают, что конференция важна и для студентов. Она поспособствует их вовлечению в науку. Юридические чтения могут послужить площадкой для апробации научных результатов в форме статей и научных докладов. В подтверждение тому состоявшееся на пленарном заседании награждение талантливых студентов, победителей различных конкурсов. Одного из них, учащегося 4 курса юридического института СГУ Егора Юдина О.Савастьянова пригласила в Москву на Парламентские слушания по той тематике, которую он выберет, с оплатой расходов на поездку.

Илья Баканов

Фото пресс-службы Госсовета РК