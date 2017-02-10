Сыктывкарский госуниверситет отметил первый совместный юбилей с КГПИ

Открытие галереи «Ректоры Коми государственного педагогического института и Сыктывкарского государственного университета» и бронзового бюста первого ректора СГУ Валентины Витязевой, а также торжественное заседание Ученого совета вуза с презентацией книги «Высшая школа Республики Коми в лицах» — такова была программа празднования 45-летия сыктывкарского учебного заведения 10 февраля.

«Я считаю, неслучайно февраль – месяц дней рождения двух ведущих вузов республики. Это должно быть единое фундаментальное образование в единых стенах. Юбилей – это повод проанализировать сделанное. В каждодневной текучке можно забыть главную идею. И такое событие как юбилей – повод наметить более грандиозные планы», — отметила и.о. ректора СГУ им. П. Сорокина Ольга Сотникова.

Действительно, праздничные мероприятия заставили многих заглянуть и в прошлое, и в будущее.

«Эта галерея показывает, что мы объединены, и это навсегда», — высказала мысль хранитель традиций СГУ, доктор культурологии, директор Музея истории просвещения Коми края Майя Бурлыкина на открытии галереи «Ректоры Коми государственного педагогического института и Сыктывкарского государственного университета». Всего на стене в хронологическом порядке висят портреты 22 руководителей вузов, начиная с директора Коми зырянского института народного образования, будущего КГПИ, Александра Богданова и заканчивая Натальей Михальченковой.

«Горжусь тем, что я выпускница Сыктывкарского государственного университета. Это флагман высшего образования республики. Я знаю, какая это тяжелая ноша – руководить вузом. Благополучия тем, кто у руля университета сегодня», — пожелала бывший директор Сыктывкарского лесного института, а ныне заместитель председателя Государственного Совета Коми Валентина Жиделева.

На открытии были и некоторые герои галереи.

«Когда ты ректор, забываешь и про личную жизнь, и про научную работу. Каждый ректор старается сделать свой вуз лучшим, инновационным», — отметил бывший руководитель КГПИ Валерьян Исаков.

Он рассказал, что здание Коми зырянского института народного образования строили «народным» способом, в его возведении участвовали и студенты, и преподаватели.

«Здорово, что зарождается традиция отмечать совместный юбилей с двумя цифрами. Хочется пожелать, чтобы традиции КГПИ и СГУ стали общими», — отметил сменивший В.Исакова, последний ректор КГПИ Михаил Китайгородский.

После хозяева и гости праздника переместились в главный корпус СГУ, в фойе которого должны были открыть бронзовый бюст основателя и первого ректора вуза Валентины Витязевой. Снова слово взяла М.Бурлыкина.

Она рассказала, что еще в 1961 году Валентина Александровна написала научное обоснование необходимости открытия классического вуза в Коми. Но ее идею поддержали только в 1966-м. Итогом стало появление в Сыктывкаре своего университета, В.Витязева стала его ректором и руководила вузом 15 лет.

Идея открытия бюста принадлежит предыдущему и.о. ректора Наталье Михальченковой. А сдернул покрывало с памятника внук Валентины Александровны, обладатель красного диплома СГУ Антон Витязев.

В 1972 году университет принял на обучение 350 студентов. Кстати, сейчас в вузе учатся 7 500 человек. А среди первых его выпускников была В. Жиделева. На открытие бюста Витязевой она принесла фотографии 1994 и 2010 годов, которые были сделаны во время празднования дней рождений Валентины Александровны. Она рассказала, как ее супруг, недавно ушедший из жизни артист Алексей Моисеенко, пел для первого ректора ее любимую песню – «Темно-вишневая шаль». И заметила, что сделает все возможное, чтобы к 100-летию Витязевой, то есть к 2020 году, в Сыктывкаре появилась улица ее имени.

Торжественное заседание Ученого совета СГУ посетил глава Коми Сергей Гапликов.

«Всегда рад находиться в университете. 45 лет – большой возраст. Благодаря вашей поддержке и помощи в нашей республике создается Карта науки, которая должна стать одной из основ социально-экономического развития республики. И то, что в рамках этого запланировано, мы, безусловно, в ближайшее время постараемся реализовать. Нам важна ваша экспертная оценка, и я приглашаю всех к плодотворному сотрудничеству», — сказал руководитель региона.

Он поблагодарил сотрудников университета за то, что они отпустили своего предыдущего руководителя Наталью Михальченкову решать республиканские задачи на посту заместителя председателя правительства – министра образования, науки и молодежной политики РК.

Сотрудникам вуза достались персональные подарки от главы региона. За заслуги перед республикой почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено доценту кафедры химии Валерию Васильевичу Сталюгину.

За многолетний добросовестный труд почетной грамотой Республики Коми награждены заведующий кафедрой химии Ольга Александровна Залевская и заведующий кафедрой инженерной физики и техносферной безопасности Анатолий Павлович Петраков.

«Все достижения университета – это достижения людей. Поэтому у Натальи Алексеевны Михальченковой появилась идея создать специальный биографический сборник», — перекинула мостик к следующему пункту программы О.Сотникова.

Миниатюрную книгу «Высшая школа Республики Коми в лицах» представила М. Бурлыкина. В ней собрана краткая информация о 163 фигурах высшей школы Коми – ректоры и проректоры республиканских вузов.

«Приятно видеть, что университет живет и развивается», — в свою очередь отметила Н.Михальченкова. Она сообщила, что с федеральным Минобрнауки согласована подача заявок от СГУ и УГТУ на статус опорного вуза в регионе, призвала уважать ветеранов и решать вопросы во благо студентов.

Она сообщила, что правительство выделило вузу 3 млн. рублей на проведение единого республиканского выпускного «Облака» и другие мероприятия, связанные с молодежной политикой. И вручила ведомственные награды.

Звание «Почетный работник образования Республики Коми» присвоено:

— Ладановой Любови Александровне, доценту кафедры финансового менеджмента СГУ им. Питирима Сорокина.

За многолетний добросовестный труд в области профессионального образования, достигнутые успехи и в связи с 45-летием со дня основания университета Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми награждены:

— Барт Мария Вячеславовна, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации СГУ им. Питирима Сорокина;

— Гинтнер Анна Николаевна, заместитель директора по учебно-производственной работе Колледжа экономики права и информатики СГУ им. Питирима Сорокина;

— Дурнев Владимир Александрович, старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства СГУ им. Питирима Сорокина;

— Егорова Светлана Львовна, доцент кафедры политологии и международных отношений СГУ им. Питирима Сорокина;

— Истомин Юрий Николаевич, доцент кафедры общетехнических дисциплин и методики обучения технологии СГУ им. Питирима Сорокина;

— Ковалёв Виктор Антонович, профессор кафедры политологии и международных отношений СГУ им. Питирима Сорокина;

— Курова Наталья Николаевна, доцент кафедры гражданского права и процесса СГУ им. Питирима Сорокина;

— Мизев Евгений Иванович, старший преподаватель кафедры физико-математического и информационного образования СГУ им. Питирима Сорокина;

— Носаль Елена Юрьевна, руководитель центра проектирования и сопровождения образовательных программ Института непрерывного образования СГУ им. Питирима Сорокина;

— Петросянц Виолетта Рубеновна, доцент кафедры общей и педагогической психологии СГУ им. Питирима Сорокина;

— Пинаевская Ольга Васильевна, ведущий специалист по учебно-методической работе учебно-методического центра СГУ им. Питирима Сорокина;

— Плюснин Сергей Николаевич, доцент кафедры экологии СГУ им. Питирима Сорокина;

— Пономарева Виктория Александровна, старший преподаватель кафедры банковского дела СГУ им. Питирима Сорокина;

— Рочева Ирина Владимировна, доцент кафедры истории России и зарубежных стран СГУ им. Питирима Сорокина;

— Бабенко Виктор Васильевич, заведующий кафедрой информационных систем СГУ им. Питирима Сорокина;

— Дудникова Екатерина Александровна, доцент кафедры теоретических и медико-биологических основ физической культуры СГУ им. Питирима Сорокина;

— Ермоленко Андрей Васильевич, заведующий кафедрой прикладной математики и информационных технологий в образовании СГУ им. Питирима Сорокина;

— Носов Леонид Сергеевич, заведующий кафедрой информационной безопасности СГУ им. Питирима Сорокина;

— Попова Анна Михайловна, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности СГУ им. Питирима Сорокина;

— Филиппова Мария Валериевна, доцент кафедры общей и педагогической психологии СГУ им. Питирима Сорокина;

— Чабанова Светлана Сергеевна, доцент кафедры социальной работы СГУ им. Питирима Сорокина;

— Шинелева Вера Гавриловна, документовед II категории учебно-методического центра СГУ им. Питирима Сорокина.

На этом праздничные мероприятия не заканчиваются. 17 февраля в Коми Республиканской филармонии состоится концерт, посвященный юбилею образования СГУ им. Питирима Сорокина.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва