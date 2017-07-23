Сыктывкарский выпускник победил на Международной олимпиаде по физике

Впервые в истории и Республики Коми школьник из Коми, выпускник Физико-математического лицея-интерната Кирилл Паршуков завоевал высшую награду на всемирной олимпиаде по физике.

Всего Сборная команда российских школьников в составе пяти человек завоевала пять золотых медалей на 48-й Международной олимпиаде по физике IPhO, проходящей в Индонезии. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«В этом году наша команда увеличила «золотой результат» на одну медаль. Золото получили: Дмитрий Плотников, выпускник московской школы № 1329 (до 10 класса учился в школе № 1303, до нее ходил в школу № 1524); Станислав Крымский, ученик 11-класса академического лицея «Физико-техническая школа» в Санкт-Петербурге; Василий Югов, выпускник школы № 146 города Перми; Кирилл Паршуков, выпускник физико-математического лицея-интерната Республики Коми; Сергей Власенко, выпускник школы №8 города Воронежа», — говорится в сообщении.

Подготовка команды российской сборной шла под руководством проректора по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Артема Воронова, а также доцента кафедры общей физики МФТИ Михаила Осина и сотрудника лаборатории по работе с одарёнными детьми Виталия Шевченко. Привести школьников к победе также помогли команда тренеров МФТИ: Валерий Слободянин, Александр Киселев, Виталий Шевченко, Федор Цыбров, Алексей Алексеев.

Победителей поздравила министр образования и науки РФ Ольга Васильева .»Еще со времен Михаила Васильевича Ломоносова Россия — одна из самых активных стран, участвующих в развитии физики как науки. Мы видели это в достижении наших ученых, мы видим это и в результатах наших молодых талантов», — цитирует пресс-служба Минобрнауки слова главы ведомства.

Всего в олимпиаде IPhO, проходящей в Джакарте с 16 по 24 июля, приняли участие школьники из 88 стран.

Одиннадцатиклассник завоевал право участвовать в Международной олимпиаде по физике по итогам многоступенчатого отбора. Последним испытанием стала APhO (Asian Physics Olympiad) — олимпиада по физике, в которой соревнуются сборные стран Азии. Тогда сборная России стала второй, уступив Китаю. А личный результат Кирилла позволил ему застолбить место в национальной сборной.