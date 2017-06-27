Три ухтинские студентки будут получать стипендию Вернадского

Студенты Ухтинского государственного технического университета вошли в число победителей международного конкурса стипендий фонда имени В.И.Вернадского.

В 1996 году Фондом имени В. И. Вернадского была учреждена первая в России именная негосударственная стипендия, присуждаемая студентам-экологам и студентам других специальностей, занимающимся проблемами устойчивого развития. В этом году в конкурсе студенческих стипендий приняли участие 198 студентов из 54 высших учебных заведений России. В число этих вузов вошел Ухтинский государственный технический университет.

Победителями конкурса на стипендию Вернадского стали 90 студентов, в том числе три студента УГТУ:

· Дудницкая Анна Александровна,

· Меньшикова Ирина Николаевна,

· Работинская Татьяна Ивановна.

Ребятам в течение года ежемесячно будет выплачиваться стипендия из Фонда имени В. И. Вернадского.

По сообщению пресс-центра УГТУ