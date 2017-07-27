Вузы Коми пользуются спросом за пределами республики

Вузы Коми закончили прием заявлений поступающих на обучение по программам бакалавриата. Ход приемной кампании находится на личном контроле Правительства региона, работу вузов в этом ключе проинспектировала Заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова. Министр посетила их с рабочим визитом, а также провела общее рабочее совещание с представителями каждого учебного заведения.

«Большинство поступающих в вузы – жители Республики Коми. Однако в каждом высшем учебном заведении региона растет количество абитуриентов, которые живут за ее пределами. Такой спрос говорит о том, что высшее образование в республике выходит на еще более достойный уровень», — отметила Наталья Михальченкова.

В СГУ им. Питирима Сорокина для приема на обучение выделено 1639 бюджетных мест по очной, очно-заочной и заочной форме обучения. Прием открыт на 34 направления подготовки бакалавриата (950 бюджетных мест), специальность «Лечебное дело» (50 мест), на 20 направлений подготовки магистратуры (569 мест), на 4 специальности среднего профессионального образования (70 мест) и на 13 направлений подготовки аспирантуры (контракт). Количество бюджетных мест по сравнению с 2016 годом увеличилось на 229 мест, преимущественно за счет программ магистратуры (больше на 177) и СПО (70).

На 24 июля 2017 года в университет подано 9378 заявлений.

Как и в 2016 году, самым большим стал конкурс на направления подготовки бакалавриата: «Экономика» и «Менеджмент», «Юриспруденция», «Психология», «Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки» и «Информационная безопасность». На направление подготовки по программам магистратуры самой популярной оказалась «Юриспруденция» по заочной форме обучения.

Среди поступающих в университет есть жители Архангельской, Вологодской, Костромской области, Ненецкого автономного округа, а также ближнего зарубежья: Украины, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана.

В Ухтинском государственном университете для приема на обучение выделено 1268 бюджетных мест по очной, очно-заочной и заочной форме обучения. Прием открыт на 16 направлений подготовки бакалавриата (535 бюджетных мест на очное обучение, 153 бюджетных мест на заочное обучение), специальность «Нефтегазовое дело» (180 мест очное обучение, 45 заочное обучение), на 7 направлений подготовки магистратуры (125 бюджетных мест), на 17 специальностей среднего профессионального образования (420 бюджетных мест). Количество бюджетных мест по сравнению с 2016 годом увеличилось на 44 бюджетных места, преимущественно за счет программ магистратуры (больше на 20) и СПО (50).

На 24 июля 2017 года в университет подано 4934 заявлений.

На данном этапе приема документов, как и в 2016 году, самый большой конкурс на направления: «Нефтегазовое дело» (347 заявлений), «Техносферная безопасность» (65), «Электротехника и электроэнергетика» (62).

В этом году среди поступающих в университет есть жители Архангельской, Вологодской, Курганской, Владимирской, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Камчатского края и из других регионов страны. Традиционно поступают в вуз представители стран ближнего зарубежья: Казахстана, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана. Кроме того в этом году в УГТУ подали документы представители Уганды, Филиппин, Нигерии, Молдавии, Индии, Бангладеша, Колумбии и других стран.

В Сыктывкарском лесном институте всего для приема на обучение выделено 275 бюджетных мест по очной и заочной форме обучения. Прием открыт на 18 направлений подготовки бакалавриата. Это 265 бюджетных мест, 835 мест по договорам на оказание платных образовательных услуг и 10 бюджетных мест на направление подготовки магистратуры «Лесное дело».

На 24 июля 2017 года в СЛИ подано 1875 заявлений. Всего в приемную комиссию обратились 922 человека, что на 10 % больше чем в прошлом году.

В институте отмечают заинтересованность по таким программам бакалавриата как «Технологические машины и оборудование (профиль Машины и оборудование в лесной промышленности», «Информационные системы и технологии», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, «Агроинженерия».

Среди поступающих также есть абитуриенты, живущие за пределами Коми, это такие регионы как: Республика Саха, Пермский и Краснодарский край, Кировская, Нижегородская, Архангельская области.

В Коми республиканской академии государственной службы и управления популярностью такие программы бакалавриата: «Управление персоналом» и «Государственное и муниципальное управление». Отмечается высокая популярность некоторых направлений бакалавриата среди жителей Ижевска и Кирова.

По сообщению Минобрнауки РК