Финалистка «Мисс Россия» от Коми рассказала о своем участии в конкурсе

Два месяца назад в Представительство Республики Коми в Санкт-Петербурге с необычной просьбой обратилась студентка 3 курса Национального открытого института Любовь Варпиотас. Девушка прошла в финал конкурса «Мисс Россия», опередив десятки тысяч претенденток на корону главной красавицы страны, и ей для представления региона на последних этапах состязания понадобился коми национальный костюм. Конкурс завершился. Представительница Коми не стала победительницей, но поделилась своими впечатлениями.

«Я сама из Усть-Куломского района. Родилась и прожила до 16 лет в республике, там окончила школу и поступила в колледж. А потом переехала в Санкт-Петербург, поступила в ВУЗ, получаю специальность, связанную с логистикой. О Республике Коми я всегда вспоминаю с теплотой. Там прошло мое детство и юность, там живут дорогие и близкие мне люди – папа, младшие сестры, родственники, школьные друзья. Я очень люблю свою малую родину и, как минимум, два раза в год бываю там. Конечно, хотелось и чаще, но пока что не получается.

Я сама приняла решение и самый первый кастинг на конкурс «Мисс Россия» прошла дистанционно – по фотографиям и видео. Потом меня пригласили на второй этап конкурса в Москву, который я тоже успешно прошла. Третий финальный кастинг прошел в марте. Буквально за неделю до финального этапа мне сообщили, что я вошла в число 50 финалисток.

Когда я узнала, что прошла в финал, то сразу же задумалась о том, как представить свой родной регион. Пришла в Представительство и рассказала о своих планах. Меня тепло встретили и предложили на выбор, два национальных костюма из коллекции Национальной гостиной Республики Коми. В одном из этих костюмов я и выступила на конкурсе.

А еще я хотела спеть песню на коми языке. Я понимаю коми язык, но не знаю его в совершенстве. Поэтому от этой идеи отказалась. Но теперь понимаю, что нужно хорошо знать родной язык. Он может пригодиться в самых неожиданных ситуациях. А еще потому, что это твой регион, твоя малая родина, твои корни.

На конкурсе было очень много интересного. Целый месяц мы жили за городом, в гостинице. К финалу мы готовились очень серьезно. Каждый день было по три тренировки, которые в общей сложности длились семь часов! Помимо этого мы выезжали в город на различные мастер-классы. На встречу с нами также приезжали «Мисс Россия», «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» разных годов и всякие медийные персоны.

В момент голосования Республика Коми меня поддерживала. Это было заметно, хотя честно говоря, я надеялась, что поддержка будет больше. Ведь на конкурсе «Мисс Россия» участница из Республики Коми, представляющая ее столицу — Сыктывкар, выступала впервые. Я анализировала статистику. Например, в первые дни регистрировалось 7 тысяч просмотров моей фотографии на сайте конкурса, а голосов в поддержку всего лишь 100. Но я все равно очень благодарна своим землякам.

Это был мой первый опыт участия в конкурсах красоты. И я совершенно не расстроена тем, что не вошла в двадцатку лучших. Впечатления от конкурса «Мисс Россия» остались только положительные. Это, прежде всего, огромный опыт, множество новых знакомств и новые перспективы. Кроме того, я очень изменилась внутренне, повзрослела, можно сказать.

На конкурсах красоты в нашей стране я точно больше не буду участвовать. Потому что «Мисс Россия» — это самый масштабный конкурс. Туда, в-принципе, приезжают девочки, которые уже победили в своих городах и регионах. А «Мисс Россия» — это же пик, дальше никуда! Возможно, я приму участие в зарубежных конкурсах. Но не сейчас, это точно. Сейчас у меня в планах, прежде всего, учеба.

Всех, кто учится в Петербурге, часто спрашивают о возможном переезде после получения образования в родной регион. Я пока об этом серьезно не думала. Сначала нужно получить хорошее образование, а потом решать, с каким городом связать дальнейшую жизнь. Однако, могу сказать, что терять связь с Республикой Коми я не собираюсь в любом случае. Я регулярно приезжаю к родственникам, у меня много друзей здесь живет, а теперь я еще знаю о том, что в Петербурге есть Представительство Коми, собираются земляки, реализуются разные молодежные проекты. Думаю, что я обязательно приму участие в Форуме студенческой молодежи Республики Коми в Санкт-Петербурге».

По сообщению Представительства РК в Северо-Западном регионе РФ