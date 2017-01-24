Как сыктывкарская молодежь отметит День студента

25 января традиционно празднуется День студента в России. Поначалу он отмечался только в Москве, а потом дошел и до других городов. Считают ли учащиеся Сыктывкара День студента праздником и как будут его отмечать?

Мария Заиграева, студентка 2 курса СГУ:



— Для меня День студента — это праздник. С размахом этот день не отмечаю, но по традиции пью чай с тортиком. В 2012 году я училась в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже. В День студента у меня был экзамен. Я всегда верила в свою удачу, и тогда сдала экзамен на «4» и была счастлива! В 2015 году закончила Торгово-технологический техникум и подумала: «И все? Студенческая жизнь закончилась?» Но нет, на этом я не остановилась и решила поступать в СГУ Им. Питирима Сорокина на факультет журналистики. И не жалею об этом. Сейчас я могу сказать гордо, что я — студент!

Иван Костин, студент 3 курса КРАГСиУ:



— День студента – это весело и шумно! Для кого-то он является праздником, чтобы повеселиться с друзьями, завести новые знакомства, вспомнить свою первую сессию и вообще хорошо провести время. Но для меня это обычный житейский день, в котором все те же заботы. Я никогда не отмечал этот праздник, так как считаю, что он не значимый для людей, да и мало думаю таких, кто помнит его. Но даже если я захочу отметить этот день, то проведу его, естественно, со своими одногруппниками и друзьями.

Нина Левшенко, студентка 4 курса СГУ:



— Безусловно, День студента для меня является праздником, ведь я студент! В этот день мы собираемся с группой и идем праздновать в кафе.

Ирина Рыбина, студентка 2 курса магистратуры СГУ:

— В нашей группе День студента приходится то на сессию, то на практику, поэтому можем посидеть с друзьями из группы в кафе, заодно и обсудить экзамены (смеется). Но в этом году День студента отмечать не буду, так как январь был богат на события, и нужно активно входить в трудовые будни.

Алексей Сотников, студент СГУ 2 курса:

— День студента я встречу на работе, и поэтому мне не удастся его отметить. Однако если бы была такая возможность, то, скорее всего, позвал бы своих хороших знакомых из отряда «Лидер» отметить этот праздник. Организовали бы поход куда-нибудь, как давно планировали!

Подготовила Юлия Косарева