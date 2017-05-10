На звание «Мисс молодежь» России претендует воркутинка

Жительница Воркуты принимает участие в федеральном конкурсе «Мисс молодежь». Самым веским фактором в определении победительницы жюри обозначило реализацию социальных акций во время конкурса. Помимо социальной работы, также оцениваются навыки самопрезентации, видеоролик участницы и ее активность.

Некоторое количество баллов возможно заработать на конкурсе национальных костюмов и в спортивном бальном танце. Организатор Конкурса — Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» при поддержке Государственной Думы России.

От Республики Коми в конкурсе участвует лишь одна «мисс», 27-летняя воркутинка Айгун Мамедова. Конкурсантка с отличием закончила юридический университет. Вне работы она оказывает бесплатные юридические услуги гражданам, в том числе студентам, не имеющим средств на услуги юристов. Мечтает обучиться на медика. Руководит добровольческим отрядом «Белый тигр».

«У каждого руководителя есть возможность расти, стать лучше. Моя цель совершенно проста — быть примером для моих студентов и молодежи города. Хочу, чтобы все узнали о нашем отряде, что в маленьком городе Воркута он существует не на словах, а на деле. Мы сотрудничаем с Центром помощи семьи и детям, с детским благотворительным фондом «Цветы Жизни» и волонтерским отрядом «Лети, лепесток»», — пишет А.Мамедова в своем профиле на сайте конкурса.

Программа воркутинки реализует одно из ключевых направлений конкурса — вовлечение молодежи в добровольческую деятельность. Еженедельно она, как и другие участницы, должна выкладывать отчет о проделанной накануне работе. Так, участница поведала о создании баннера ко Дню Победы, акции в поддержку бездомных животных и многих других волонтерских мероприятий.

Региональный этап конкурса идет с 1 ноября 2016 по 31 августа 2017 года. Именно в этот срок участницы и должны провести значимые социальные акции. Федеральный этап стартует 5 сентября 2017 и продолжается до 30 ноября. В Финал конкурса пройдут всего 24 участницы, по три девушки из каждого федерального округа РФ. Победительницы получат призы и официальные дипломы от организаторов, партнеров и спонсоров.

В настоящее время продолжается интернет-голосование за участниц. Поддержать воркутинку можно на сайте конкурса. В зачет идут «лайки» к постам девушки.

Наталья Петрова, ИА «Комиинформ»