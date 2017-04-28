Сразу два педагога из Воркуты стали призерами республиканского этапа конкурса «Воспитатель года»

Работу воркутинских педагогов дошкольного образования высоко оценило жюри республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2017». Учитель-дефектолог детского сада №24 была признана абсолютным победителем. Третье место заняла ее землячка Юлия Волгина, воспитатель детского сада №41. Второе место конкурсная комиссия присудила воспитателю детского сада №12 Усинска Надежде Громиной.

Призеров конкурса награждал глава Коми Сергей Гапликов.

«Это больше искусство, чем профессия. Вы являетесь продолжением семьи, и это возлагает на вас дополнительные обязанности. Я горжусь тем, что у нас в этой профессии, в этом искусстве есть люди, без остатка посвящающих себя воспитанию самых маленьких членов общества», — отметил С.Гапликов.

Руководитель региона пообещал, что власти сделают все возможное для строительства новых садиков и улучшения условий для тех, кто в них работает.

«Самое главное – педагог должен быть увлечен. Он должен искать новые способы работы с детьми. У него должны гореть глаза, быть доброе сердце. Он должен делать свою работу интереснее для себя, для детей и для родителей», — поделилась секретом успеха победительница конкурса.

Самым интересным в конкурсе для М.Евдокимовой было познакомиться с опытом коллег. Самым сложным показалось последнее испытание – профессиональный диалог. Нужно было подготовить публичное выступление на актуальную профессиональную тему. В республике его проводили впервые.

«Наверное, из-за того, что у нас холодный арктический климат, сердце горячее. Наверное, поэтому мы горим и согреваем друг друга», — объяснила успех воркутинских воспитателей М.Евдокимова. Теперь ей предстоит защищать честь республиканского и заполярного дошкольного образования на российском финале конкурса.

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова отметила, что сегодня праздник для всего дошкольного образования. Она поблагодарила всех участников конкурса и его организаторов за прекрасную работу.

«Нам по силам любые задачи», — отметила Н.Михальченкова, говоря о внедрении новых стандартов дошкольного образования.

Зампред правительства вручила награды победителям спецноминаций. Педагогом-новатором стала Ольга Богданова из сыктывкарского детского сада №53. Педагог-мастер – Галина Жукова, музыкальный руководитель детского сада №1 села Айкино Усть-Вымского района. Воспитателя печорского детского сада №11 Наталью Деветьярову признали педагогом-лидером. Открытием года стала Нина Шаталова, работающая в детском саде №2 села Объячево.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва