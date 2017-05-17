«Умная республика»: победители российской робототехнической олимпиады Иван Шахтаров и Алексей Пестовский

В этот раз в рубрике «Умная республика» сразу два героя: Иван Шахтаров и Алексей Пестовский. Хотя как команда «Альфа-нейрон» ухтинские девятиклассники едины. И это помогло им стать победителями всероссийского этапа робототехнической олимпиады 2016 года.

Обычно команды составляются из одноклассников. Тут другой случай. Иван учится в гимназии иностранных языков, Алексей – в школе №19. Зато они знакомы с детского сада. А после него пошли получать дополнительное образование в учебный центр «УВИСТ» Центра занятости Ухты.

«Мы снова там встретились, заинтересовались робототехникой, решили развиваться в этом направлении. Там даются разные направления: 3D-моделирование, дизайн, робототехника. Заинтересовались именно ею, выбрали эту специализацию», — рассказывает Иван.

Конструирование роботов показалось интересным занятием. К тому же еще до того, как определиться со специализацией, они уже успели поучаствовать в соревнованиях.

Ребята называют себя не просто товарищами по команде, а друзьями. В команде «Альфа-нейрон» нет распределения обязанностей. Оба киберспортсмена (согласитесь, этот термин больше подходит к участникам робототехнических олимпиад, чем к любителям компьютерных игр) занимаются и конструированием, и программированием. Распределяют функции по ситуации.

Участвовать в соревнованиях они начали в 2015 году. Сначала победили на ухтинских состязаниях, затем отправились в Сыктывкар на республиканский этап робототехнической олимпиады. Дисциплины «Кегльринг-квадро» и «Первый шаг в робототехнику» им тогда не покорились.

«На следующий год мы пошли на специализацию, нам предложили еще раз приехать на республиканские соревнования. Тогда все прошло легко. В тот раз никто не смог показать себя в категории «Манипуляторы», только нам это удалось. Получилось, что мы победили на республиканских соревнованиях и поехали на российские», — вспоминает Иван.

Поездка получилась более чем удачная. В студенческом городе Иннополис в Татарстане молодые ухтинцы под руководством Андрея Лаптева завоевали первое место в категории «Манипуляторы» В этом состязании необходимо сконструировать автономного робота с манипулятором, который должен собрать из кубиков постройку по заданному образцу. Всего в этой номинации участвовали 33 команды. Впрочем, изначально школьники на такой успех не рассчитывали.

«Мы думали, что будем шестыми. Тренер сначала сказал, что высчитывается средний результат по всем попыткам. У нас одна была провальная. Но потом оказалось, что в расчет берется лучшая попытка. А вообще у нас очень хорошие тренеры, каждый вносит свой вклад в общий успех. Конечно, большое им за это спасибо», — делятся переживаниями годичной давности победители.

В этом году парни сумели добиться еще одного блестящего результата. В марте они заняли второе место в направлении «Траектория Профи» соревнований Hello, Robot! Arduino на проходившем в Москве IX Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест-2017».

Иван хоть и становился призером республиканской олимпиады по праву, но свою профессиональную жизнь собирается связать с техникой. Планирует поступать либо в Иннополис, либо в один из питерских вузов. Впрочем, и вариант с учебой в УГТУ тоже рассматривается.

Алексей также будет учиться по технической специальности. Место учебы пока не определил. Зато оба не против вернуться в родную республику.

«Если тут будут перспективы, то почему бы и не вернутся?» — считает Алексей Пестовский.

«Республику надо развивать. А то застряла где-то в каменном веке. Надо вернуться и пытаться что-то делать», — добавляет Иван Шахтаров.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва