Волонтер Победы Анна Хотемова: «Я всегда стремилась быть полезной окружающим»

Как известно, общественная деятельность — это порой нелегкий труд, требующий огромного количества времени, сил и внимания. Но как бы активное участие в различного рода мероприятиях, акциях, конкурсах, позиционирующих общечеловеческие ценности, не было энергозатратным, в любом случае, чтобы сделать окружающий мир хоть на каплю добрее, работать в этом направлении надо. И этот факт в полной мере осознают и учащиеся Объячевской средней школы.

Что для учеников значит участие в решении социально значимых проблем? И какие плюсы они видят в работе актива школы? С этими вопросами мы обратились к ученице 9 «А» класса МБОУ «СОШ» с.Объячево, активистки школьного самоуправления, члена молодёжного центра «Моя территория», участницы движения «Волонтеры Победы» — Анне Хотемовой.

— Анна, насколько известно, ты уже давно являешься членом Совета Старшеклассников. Скажи, почему ты решила стать членом «Школьной Федерации»?

— Решение вступить в ряды Совета Старшеклассников появилось у меня не спонтанно, поскольку я всегда стремилась быть полезной окружающим. Можно сказать, что это произошло само собой. Будучи еще пятиклассницей, я вошла в состав актива школы и при переходе в старшее звено даже не задумывалась, работать дальше в активе или нет.

-Ты хоть раз пожалела о том, что выбрала именно этот род занятий?

— Конечно, нет. Ведь общественная деятельность играет огромную роль в моей жизни. Прежде всего, я познакомилась с массой интересных людей, приобрела действительно верных товарищей, всегда готовых прийти на помощь. Я чувствую, что являюсь частью большой и дружной команды, а это уже само по себе не может не радовать.

— Зачастую ты вместе со своей командой бескорыстно трудишься на благо других людей. Так что же для тебя значит волонтерство? Это отдых или работа?

— Скорее всего, и то и другое вместе. Но хочу сказать, что я очень счастлива, потому что могу приносить пользу окружающим меня людям, своему селу, школе. Слово «волонтёр» переводится, как «воля, желание, хотение». И я, действительно, желаю сделать этот мир чуточку лучше. Я многому учусь здесь. И даже когда совершаю ошибки, никогда не вешаю нос. Так как небольшие падения всегда подталкивают меня к новым идеям.

— Работая так активно в этом направлении вместе со своими «боевыми» товарищами, возможно, ты уже «вырастила» в себе какое-нибудь определенное личностное качество?

— Да. Умение работать в команде, вот чему я в большей степени научилась.

— Ты как-то планируешь заниматься этой деятельность после окончания школы?

— Я твёрдо намерена и дальше продолжать работать в этом направлении. Ведь приносить пользу можно, совершая и маленькие, но значимые поступки. Ведь великое начинается с малого.

— Великое с малого… Это можно считать твоим жизненным кредо?

— Думаю, да.

— В заключение. Известно, что ты участвовала в огромном количестве мероприятий, какое из них тебе запомнилось больше всего?

— В преддверии Дня неизвестного солдата я вместе с другими активистами посетила ветерана Великой Отечественной Войны — Лобанову Марию Захаровну. Эта встреча произвела на меня глубокое впечатление. Мария Захаровна рассказывала о своей жизни в военное и послевоенное время. Ее историю невозможно было слушать без слез. Именно эту встречу я запомню навсегда.

Взято с группы «Российское движение школьников» ВКонтакте