Лицеисты Коми задавили интеллектом сверстников из Кирова и Коряжмы

Лицеисты и гимназисты Республики Коми, Архангельской и Кировской областей соревновались в силе ума. ХХ межрегиональный турнир учащихся лицеев и гимназий Интеллектуальный марафон — 2017 завершился в Физико-математическом лицее-интернате.

Интеллектуальный марафон – это межрегиональный турнир учащихся лицеев и гимназий, основными задачами которого являются создание условий для выявления одаренных и талантливых учащихся и их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации и пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к научной деятельности.

В юбилейном Интеллектуальном марафоне принимали участие 16 команд из Республики Коми, Архангельской и Кировской областей, в частности соревновались друг с другом в интеллектуальных конкурсах ребята из 10-11 классов Сыктывкара, Ухты, Печоры, Инты, Воркуты, Коряжмы, Котласа и Кирова.

Турнир включал в себя следующие интеллектуальные состязания: командный тур по общеобразовательным предметам, интеллектуально-дискуссионную игру «Дебаты» и игры Калейдоскоп», «Занимательный квадрат», «Интеллектуальный биатлон», «Завалинка».

Выбрали сильнейших не только в дебатах и командном туре, но и в каждой игре. Юных интеллектуалов за командную игру награждала заместитель председателя правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

«Сегодня как никогда актуальны поддержка и развитие научного и инновационного потенциала молодежи. Чтобы соответствовать потребностям современного общества, быть успешным во всех сферах жизни, современному прогрессивному молодому поколению очень важно постоянно развивать свой интеллект. Убеждена, что такое мероприятие предоставляет возможности каждому из участников применить свою креативность, раскрыть потенциал, реализовать себя и с успехом решить сложную нестандартную задачу», — отметила вице-премьер.

По ее мнению, Интеллектуальный марафон прочно вошел в календарь образовательных событий Республики Коми и стал доброй осенней традицией и местом встречи молодых интеллектуалов.

Первое место заняли учащиеся Ухтинского технического лицея им. Г. Рассохина, второе – ребята из Физико-математического лицея Сыктывкара, третье место – ученики Кировского физико-математического лицея.

Напомним, помимо конкурсных испытаний для ребят были организованы научно-популярные лекции, образовательные семинары, конференции и так далее.

***Организаторы Интеллектуального марафона — Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Физико-математический лицей-интернат.

По сообщению Минобрнауки РК