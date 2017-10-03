Министр образования Коми прокомментировала необъективные показатели успеваемости

Педагоги несут персональную ответственность за успеваемость своих учеников. Об этом заявила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова на коллегии ведомства, комментируя доклад о необъективных результатах успеваемости, представленных школами.

Напомним, сегодня на заседании коллегии Минобраза Коми начальник управления по надзору и контролю в сфере образования ведомства Елена Попова выступила с докладом об оценки качества образования на территории Коми. Среди прочего, Е. Попова затронула тему медалистов. По ее словам, из 324 обладателей золотых медалей только 75,9% участвовали во всероссийских олимпиадах. Доля золотых медалистов, набравших невысокие баллы по результатам ЕГЭ, составила 61%.

По ее словам, правительство региона прикладывает максимум усилий, чтобы довести уровень заработной платы педагогов до целевых показателей.

«Мы ищем средства и находим их порой за счет ущемления других направлений госполитики, чтобы учитель получал достойную зарплату, — отметила она. – Но когда вскрывают определенные факты, возникает вопрос: где профессионализм и ответственность педагогов? За желание переложить образование на репетиторов и семью зарплату не повышают. Учителя должны нести персональную ответственность за успеваемость своих учеников».

По ее словам, претензии имеются не только к молодым педагогам и качеству их подготовки. Как раз молодые педагоги, осознающие свои слабые стороны, стремятся развиваться в отличие от корифеев, которые категорически не желают воспринимать задачи по собственному профессиональному росту.

«Несмотря на то, что Коми находится в десятке лучших регионов, сегодня на коллегии необходимо обсудить имеющиеся у нас системные проблемы, — добавила Н. Михальченкова. – Коллегия должна создать мотивацию к развитию педагогических кадров и объективной оценке образованию на территории Коми, а не сокрытию результатов, чтобы, не дай Бог, не узнал мэр или зам по социальным вопросам, или в министерстве. Очень важно знать о проблемах, чтобы иметь возможность помочь. Иногда проблемы возникают из-за отсутствия педагогических кадров, иногда из-за желания иметь высокий уровень совместительства, в результате чего непрофильная предметная деятельность имеет низкие оценки».

Министр образования Коми заверила участников коллегии, что участие в федеральных оценочных процедурах необходима для качественной работы и выявлении слабых мест, а не для увольнения директоров школ и учителей.

«У нас нет новой плеяды педагогических работников. Они будут приходить в отрасль постепенно, и им тоже потребуется помощь. Мы должны работать с теми, кто у нас есть, поэтому важно иметь объективную оценку ситуации», — резюмировала Н. Михальченкова.

По сообщению ИА «Комиинформ»