Школьникам и студентам Коми преподали урок финансовой грамотности

В Республике Коми завершились мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной к Государственному профессиональному празднику «День финансиста».

В сентябре и октябре приглашенные эксперты проводили для школьников и студентов специальные уроки, лекции, семинары, деловые игры, целью которых являлось формирование у обучающихся основ финансовой грамотности.

В связи с бурным развитием рынка финансовых услуг, стремительным изменением законодательства, в том числе и в области пенсионного обеспечения, актуальность повышения уровня финансовой грамотности населения с каждым годом лишь возрастает, поэтому закладывать основы грамотного поведения в мире финансов необходимо уже со школьной скамьи.

Республика ежегодно принимает активное участие в мероприятиях программы шестой год подряд. В рамках этих встреч учащимся в доступной и понятной форме рассказывают об основах финансовой безопасности, составления личного финансового плана и семейного бюджета, рационального использования финансовых ресурсов и грамотного поведения в отношении финансовых услуг. Также ребята узнают, что такое пенсионные права, как они формируются и от чего зависят. Ряд выступлений традиционно посвящается и профессии финансиста.

В этом году в программе приняли участие 124 эксперта, в том числе представители Министерства финансов Республики Коми, Национального банка Республики Коми, финансовых служб и администраций муниципальных районов и городских округов республики, руководителей и сотрудников банков и территориальных органов Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы, а также других финансовых организаций и учреждений.

Мероприятия проводились как в школах городов и районов республики, так и в ВУЗах: Сыктывкарском государственном университете им. П. Сорокина, Сыктывкарском лесном институте, Коми республиканской академии государственной службы и управления, Ухтинском государственном техническом университете. Всего за прошедшие 2 месяца в 114 учебных учреждениях республики в мероприятиях приняли участие более 5 тысяч обучающихся.

По сообщению ИА «Комиинформ»