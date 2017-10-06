Школьников Усинска учили гражданской обороне

Сразу в нескольких образовательных учреждениях Усинска сотрудники МЧС России по Коми провели открытые уроки по гражданской обороне. Мероприятия состоялись в рамках месячника ГО.

Первым делом сотрудники Усинского пожарно-спасательного гарнизона рассказали школьникам о том, что уроки гражданской обороны они проводят неспроста. 2017 год в системе МЧС России был объявлен Годом гражданской обороны, так как в этом году система ГО нашей страны отпраздновала своё 85-летие.

«Сегодня гражданская оборона решает вопросы защиты от угроз мирного времени — землетрясений, наводнений, аварий и катастроф. То есть огромный материальный, технический и человеческий ресурс ГО в настоящее время содержится не только для решения гипотетических задач военного времени, но и активно используется в нашей повседневной жизни», — рассказал школьникам Иван Вахнин инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Усинска.

Инспекторы госпожнадзора Усинска провели со старшеклассниками беседы о причинах возникновения пожаров, соблюдении правил пожарной безопасности, а также о порядке эвакуации при пожаре. Рассказали ребятам и об истории Гражданской обороны, её целях и задачах.

Ребятам из младших классов сотрудники МЧС России продемонстрировали видеоролики, рассказывающие о том, что такое гражданская оборона, зачем она необходима и какие задачи решает.

Вне зависимости от возраста, все дети с удовольствием участвовали в практических занятиях по оказанию первой помощи, пользованию огнетушителями, тренировались надевать противогазы, защитные костюмы и другие средства защиты.

По сообщению МЧС РК