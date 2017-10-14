Стобалльников приглашают в Санкт-Петербург

С 9 по 11 ноября в Санкт-Петербурге при содействии Российского Союза Молодежи, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Российской Федерации, Российского студенческого центра «Росстуденчество» пройдет Общероссийский форум «Российские интеллектуальные ресурсы».

В программе Форума встречи участников с приглашенными гостями, ведущими представителями государственных и коммерческих структур (потенциальными работодателями), образовательные секции по направлениям деятельности Клуба («Экономика», «Общество», «Коммуникации», «Технологии»), стратегические сессии «Развитие национального клуба «Российские интеллектуальны ресурсы» и «Клуб «Российские интеллектуальные ресурсы» в образовательной организации высшего образования».

К участию в Форуме приглашаются студенты 1–4 курсов образовательных организаций высшего образования, получившие по итогам сдачи ЕГЭ в 2014-2017 годы по одному или нескольким предметам 100 баллов.

Для участия в Форуме необходимо заполнить анкету участника на сайте www.ruy.ru (вкладка «Регистрация на мероприятия РСМ») до 23 октября 2017 года, пройти собеседование и получить уведомление о присвоении статуса участника Форума.

Транспортные расходы по доставке участников до места проведения Форума и обратно оплачиваются направляющей стороной или самостоятельно.