Сыктывкарский девятиклассник набрал максимум баллов на международной олимпиаде по английскому

Девятиклассник из сыктывкарского Технологического лицея показал максимальный результат тестового тура международной онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Autumn 2017, которая проходит с 28 сентября по 10 ноября. Школьник набрал 100 баллов из 100 возможных. Такой же результат показали еще только два человека — пятиклассники из Нижнего Новгорода и Павловского Посада.

На сегодняшний день в олимпиаде принимает участие 85 563 детей из 23 стран мира, среди которых более 600 школьников из Республики Коми. Олимпиада проходит при поддержке стратегического партнера “Ростелеком” и Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

По итогам тестового тура больше 90 баллов набрали только 2,5% от участников. Хорошего результата, более 70 баллов, добились 27,3% школьников. Коми в целом показали неплохой результат: 135 учеников попробовали свои силы в тестовом туре, из них 23% детей набрали более 70 баллов.

Теперь всем участникам предстоит борьба за призовые места в основном туре, который продлится до 10 ноября. Регистрация на олимпиаду закрывается 28 октября.

В олимпиаде соревнуются как самостоятельные участники, так и целые школы вне зависимости от места нахождения. Лидерами по количеству зарегистрировавшихся участников на текущий момент стали Москва (более 15 тыс. школьников), Санкт-Петербург (5 тыс. участников), Челябинск (3 тыс.), Екатеринбург (2 тыс.) и Пермь (более тысячи участников). Но почти 60% участников олимпиады — школьники из небольших городов, деревень и сел: например, 217 школьников из города Сельцо Брянской области (16,6 тыс. жителей), 24 участника из села Новый Некоуз в Ярославской области (3600 человек) и школьник из поселка Дугда, который находится в 570 км от ближайшего крупного города — Благовещенска, а население его всего 710 человек.

Все задания для Skyeng Super Cup разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и призваны помочь школьникам усваивать школьные знания и готовится к ОГЭ и ЕГЭ. Организатором олимпиады стала крупнейшая в стране онлайн-школа английского языка Skyeng, которая проводит до 100 000 уроков в месяц для взрослых и детей.

Участие в олимпиаде бесплатное. Более 3000 победителей будут определяться в разных рейтингах: каждый школьник сможет увидеть свое место среди участников из своей школы, города, региона и страны. Победители олимпиады смогут выиграть наушники от компании Philips, генетические тесты “Атлас”, планшеты и поездки в англоязычную страну для практики языка. Самая активная школа получит интерактивные доски, а самый активный город – благодарственные письма и дипломы от организаторов олимпиады.

По сообщению Skyeng