Сыктывкарский госуниверситет приглашает обсудить ответственность историков перед обществом

С последними веяниями науки могут познакомиться сыктывкарцы и гости города. В столице республики на базе Сыктывкарского госуниверситета им.П.Сорокина, Лесного института и Коми научного центра проходит Всероссийский фестиваль науки.
Одним из наиболее интересных пунктов насыщенной программы обещает быть круглый стол «История как фактор общественной консолидации и национальной безопасности». На нем планируют обсудить две темы: «Социальное измерение исторической науки — мера ответственности историка перед государством и обществом» и «Попытки пересмотра истории Второй Мировой войны как элемент Холодной войны 2.0».
Модератор круглого стола, проректор по административной и организационной работе СГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Пинаевский сообщил «Комиинформу», что в ходе дискуссии организаторы планируют поднять вопросы социального измерения исторической науки, определить место и роль преподавателя истории в современном информационном обществе, различия между интерпретацией и фальсификацией истории.
«На наш взгляд, тема круглого стола в современной геополитической ситуации в мире является крайне актуальной. Историческое знание является ядром самосознания человека, в более широком смысле — общественной самоидентификации и сохранения или выстраивания национальной самоидентичности народа», — отметил Д.Пинаевский.
Ожидается, что в дискуссии примут участие представители образовательных и научных учреждений, органов государственной власти, общественных объединений и СМИ. Разумеется, пригласили и студентов института истории и права СГУ. Многие из них отметили, что тема им интересна
«События, происходящие сегодня во многих странах, показывают, что «история» является мощным орудием, способным раскачать общество, активизировать деструктивные силы в государстве. Наша цель – выслушать в ходе дискуссии разные точки зрения, найти точки соприкосновения, найти механизмы активизации «истории» как фактора общественной консолидации», — сообщил проректор.
Круглый стол состоится 19 октября в 14.00 в главном корпусе СГУ им. Питирима Сорокина (Октябрьский пр., 55) в 505 ауд.
Также в программе Фестиваля науки:
19 октября — Круглый стол «Экологические проблемы современных технологий»
20 октября — Презентация книги П.А. Сорокина «Прачечная человеческих душ»
26 октября — Дискуссионная площадка «Инновационные технологии
преподавания иностранных языков»
27 октября — Панельная дискуссия «Минимальный порог явки избирателей на
выборах как гарантия их легитимности: за или против?»
23 октября — Научно-методологический семинар по проблемам образования и
методике обучения математике «Управление качеством обучения
в вузе в условиях фундаментализации математического
образования»
25 октября — Открытая лекция «Земля и жизнь»
25 октября — Дискуссионный круглый стол «Искусство скорее мертво, чем
живо»
25 октября — Лекция-презентация «Как создаются словари»
26 октября — XX научная конференция «Геолого-археологические
исследования в Тимано-Североуральском регионе»
6 октября — Круглый стол «Местная рукописно-книжная культура и
школьное образование»
7 ноября — Презентация спецвыпуска «Вестника Сыктывкарского
университета. Серия гуманитарных наук», посвященного П.А.
Сорокину
10 – 11 ноября — Международная научная конференция «Математическое
моделирование и информационные технологии»
21 ноября — Открытая лекция: «Доказательная медицина как парадигма
современной врачебной практики»
24 – 25 ноября — Международная конференция «Модерирование сценариев
устойчивого развития северных регионов России в современных
условиях»
28 ноября — Открытая лекция: «Как распознать и противостоять явной и
скрытой рекламе фармпрепаратов и неэффективных методов диагностики и лечения в СМИ, научных публикациях и на врачебных конференциях»
1 ноября — Онлайн — презентация и конференция «Администрирование
арктических исследований и проектов»
27 декабря — Круглый стол «Тренды в IT-индустрии»
Подробнее с программой Всероссийского фестиваля науки в Сыктывкаре можно ознакомиться по этой ссылке.