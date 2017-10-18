Сыктывкарский госуниверситет приглашает обсудить ответственность историков перед обществом

С последними веяниями науки могут познакомиться сыктывкарцы и гости города. В столице республики на базе Сыктывкарского госуниверситета им.П.Сорокина, Лесного института и Коми научного центра проходит Всероссийский фестиваль науки.

Одним из наиболее интересных пунктов насыщенной программы обещает быть круглый стол «История как фактор общественной консолидации и национальной безопасности». На нем планируют обсудить две темы: «Социальное измерение исторической науки — мера ответственности историка перед государством и обществом» и «Попытки пересмотра истории Второй Мировой войны как элемент Холодной войны 2.0».

Модератор круглого стола, проректор по административной и организационной работе СГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Пинаевский сообщил «Комиинформу», что в ходе дискуссии организаторы планируют поднять вопросы социального измерения исторической науки, определить место и роль преподавателя истории в современном информационном обществе, различия между интерпретацией и фальсификацией истории.

«На наш взгляд, тема круглого стола в современной геополитической ситуации в мире является крайне актуальной. Историческое знание является ядром самосознания человека, в более широком смысле — общественной самоидентификации и сохранения или выстраивания национальной самоидентичности народа», — отметил Д.Пинаевский.

Ожидается, что в дискуссии примут участие представители образовательных и научных учреждений, органов государственной власти, общественных объединений и СМИ. Разумеется, пригласили и студентов института истории и права СГУ. Многие из них отметили, что тема им интересна

«События, происходящие сегодня во многих странах, показывают, что «история» является мощным орудием, способным раскачать общество, активизировать деструктивные силы в государстве. Наша цель – выслушать в ходе дискуссии разные точки зрения, найти точки соприкосновения, найти механизмы активизации «истории» как фактора общественной консолидации», — сообщил проректор.

Круглый стол состоится 19 октября в 14.00 в главном корпусе СГУ им. Питирима Сорокина (Октябрьский пр., 55) в 505 ауд.

Также в программе Фестиваля науки:

19 октября — Круглый стол «Экологические проблемы современных технологий»

20 октября — Презентация книги П.А. Сорокина «Прачечная человеческих душ»

26 октября — Дискуссионная площадка «Инновационные технологии

преподавания иностранных языков»

27 октября — Панельная дискуссия «Минимальный порог явки избирателей на

выборах как гарантия их легитимности: за или против?»

23 октября — Научно-методологический семинар по проблемам образования и

методике обучения математике «Управление качеством обучения

в вузе в условиях фундаментализации математического

образования»

25 октября — Открытая лекция «Земля и жизнь»

25 октября — Дискуссионный круглый стол «Искусство скорее мертво, чем

живо»

25 октября — Лекция-презентация «Как создаются словари»

26 октября — XX научная конференция «Геолого-археологические

исследования в Тимано-Североуральском регионе»

6 октября — Круглый стол «Местная рукописно-книжная культура и

школьное образование»

7 ноября — Презентация спецвыпуска «Вестника Сыктывкарского

университета. Серия гуманитарных наук», посвященного П.А.

Сорокину

10 – 11 ноября — Международная научная конференция «Математическое

моделирование и информационные технологии»

21 ноября — Открытая лекция: «Доказательная медицина как парадигма

современной врачебной практики»

24 – 25 ноября — Международная конференция «Модерирование сценариев

устойчивого развития северных регионов России в современных

условиях»

28 ноября — Открытая лекция: «Как распознать и противостоять явной и

скрытой рекламе фармпрепаратов и неэффективных методов диагностики и лечения в СМИ, научных публикациях и на врачебных конференциях»

1 ноября — Онлайн — презентация и конференция «Администрирование

арктических исследований и проектов»

27 декабря — Круглый стол «Тренды в IT-индустрии»

Подробнее с программой Всероссийского фестиваля науки в Сыктывкаре можно ознакомиться по этой ссылке.