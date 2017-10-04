Четыре школы Коми — в ТОП-500 России

Четыре школы Республики Коми в перечень 500 лучших образовательных организаций России, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году. ТОП-500 школ (http://www.mcnmo.ru/rating/RF-2017/) подготовил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки России.

В этом перечне отдельно выделены списки ТОП-300 лучших сельских школ, ТОП-200 школ, предоставляющих наибольшие возможности развития таланта учащихся, и ТОП-100 лучших школ по профильным направлениям.

При формировании списков учитывались независимые от школ объективные показатели, такие как результаты ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников (заключительный и региональный этапы).

В ТОП-500 вошли МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» (г. Сыктывкар) и ГОУ Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат» (г. Сыктывкар), который также включен в ТОП-200 школ России, предоставляющих наибольшие возможности развития таланта учащихся. В ТОПе-300 сельских общеобразовательных организаций — МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом (Усть-Куломский район).

Гимназия им. А.С. Пушкина и Физико-математический лицей-интернат, а также МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина» (г. Ухта вошли в число 100 лучших российских школ по профильным направлениям.

С признание на общероссийском уровне коллективы этих образовательных учреждений Республики Коми поздравила заместитель председателя Правительства Республики Коми, министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

«Я искренне поздравляю педагогические коллективы и учащихся с этим достижением! Это очень высокая и, вместе с тем, заслуженная оценка, — отметила Наталья Михальченкова. — У нас все школы должны быть успешными, и к этому мы стремимся, потому что запросы общества на высокий уровень образования должны быть оправданы. На это, в том числе, направлен проходящий сейчас в Сыктывкаре образовательный форум Республики Коми «Образование. Государство. Общество» — отчетная площадка решения задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации перед отраслью «Образование». На форуме обсуждаются современные практики всех уровней образования, приоритетные направления развития системы образования Республики Коми, изучается опыт других территорий Российской Федерации».

*** Основные принципы составления рейтинга – учет приоритетных целей и задач системы образования страны, а также открытость, прозрачность и преемственность методик.

Рейтинг предоставляет оценку вклада общеобразовательной организации в решение одной из основных задач системы образования – предоставление обучающимся возможности получения качественного образования и развития их способностей.

По сообщению Минобрнауки РК