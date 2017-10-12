Ученые Коми научного центра провели Школу молодого филолога

В Сыктывкаре прошла Школа молодого исследователя «Фольклор и литература финно-угорских народов России для детей», организованная Институтом языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкарским гуманитарно-педагогическим колледжем им. И.А.Куратова и Коми республиканским колледжем культуры им. П.И.Чисталева в рамках Всероссийской научной конференции «Филологические исследования – 2017».

Работники Института, Национальной библиотеки РК, Национальной детской библиотеки РК и колледжа культуры выступили перед участниками с лекциями и провели мастер-классы. Доклады сделали учащиеся Коми республиканского колледжа культуры, Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, Колледжа искусств Республики Коми, Гимназии искусств при Главе РК им. Ю.А.Спиридонова и Кызылординского гуманитарного колледжа им. М.Маметовой Республики Казахстан. Всего в Школе молодого исследователя принял участие 21 докладчик. Два доклада из Казахстана были заслушаны в режиме онлайн.

Министр национальной политики РК Галина Габушева подчеркнула важность проведения в рамках конференции «Школы молодого исследователя» и выразила уверенность, что её выпускники достойно продолжат научные традиции и составят будущее российского финно-угроведения.

Члены жюри профессор из Польши д.гум.н. И.Жепниковска, сотрудники ИЯЛИ к.филол.н. А.Е.Рассыхаев, к.пед.н. В.А.Лимерова, к.филол.н. Е.В.Ельцова, Л.Е.Сурнина, преподаватель колледжа искусств Н.А.Чашникова определили лучшие доклады в двух секциях. Юные исследователи были награждены грамотами и ценными подарками. Обладатели первых мест – М.Г. Спичак и П.С. Печеницына – озвучат свои доклады в рамках работы научных секций Всероссийской конференции «Филологические исследования – 2017».