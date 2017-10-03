В 28 школах Коми завысили успеваемость учеников

28 школ Коми попали в федеральную выборку образовательных учреждений, в которых результаты экзаменационных работ были завышены. Об этом сегодня на расширенной коллегии Министерства образования, науки и молодежной политики Коми с участием руководителей управлений образования муниципалитетов сообщила начальник управления по надзору и контролю в сфере образования ведомства Елена Попова.

Е. Попова выступила с докладом о результатах исследовательских и оценочных процедур в построении системы оценки качества образования на территории Коми.

По ее словам, результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) свидетельствуют о том, что 70% четвероклассников успешно освоили образовательную программу по всем четырем предметам. В 2017 году ВПР впервые были проведены в пятых классах и, по их данным, 85% обучающихся освоили программу по русскому языку, истории, математике и биологии. Однако по результатам статистического анализа среди обучающихся 4 и 5 классов Рособрнадзор по предметам «русский язык» и «математика» выявил признаки необъективности результатов. В частности, речь идет о завышенных результатах. В качестве примера Е. Попова привела ситуацию, когда процент выполнения заданий базового уровня ниже процента выполненных заданий повышенного уровня.

«В федеральную выборку образовательных учреждений с необъективными результатами попали 28 школ из Коми, — отметила Е. Попова. – Уважаемые коллеги, убедительная просьба взять под контроль этот вопрос и совместить результаты ВПР с текущей успеваемостью учащихся. Все эти школы включены в план проверок по надзору и контролю в сфере образования на 2018 год».

Сравнительный анализ результатов выпускников 4 и 5 классов показал, что в Коми нет приращения результатов, а наоборот, наблюдается ухудшение. В этом году количество двоек и троек по математике увеличилось на 7%, по русскому языку – на 12,2%.