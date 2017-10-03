В октябре стартуют курсы коми языка для всех желающих

Осенние курсы коми языка для тех, кто желает ближе познакомиться не только с языком, но и культурой и традициями коми народа, начинаются 17 октября.

«Подобные курсы наше Министерство проводит ежегодно с 2005 года. В последние годы желающих изучать коми язык становится больше, поэтому принято решение проводить курсы коми языка не только в начале года, но и осенью», — отметила и.о. министра национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

В настоящее время комплектуются учебные группы. Занятия будут проводиться два раза в неделю (вторник, четверг) с 17.30 на базе Дома дружбы народов Республики Коми (ул. Ленина, стр.74).

Желающие пройти языковые курсы в срок до 12 октября должны направить заявки с указанием Ф.И.О. и номера контактного телефона на электронный адрес: e.g.kosnyreva@minnac.rkomi.ru с пометкой «Курсы коми языка» или позвонить по номеру 24-82-27 (Коснырева Елена Григорьевна).

По сообщению Миннац РК