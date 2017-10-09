В СГУ появилась именная стипендия «Опорный вуз региона»

С начала нового учебного года студенты Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина могут претендовать на годовую именную стипендию «Опорный вуз региона». Учредитель стипендии – зампред Правительства Республики Коми — министр образования, науки и молодежной политики республики Наталья Михальченкова.

– Стипендия носит имя «Опорный вуз региона», так как Сыктывкарский университет на данный момент играет значимую роль в жизни региона, поэтому вуз должен поддерживать республику в ее начинаниях, быть локомотивом в сфере образования и науки, быть драйвером регионального развития, – подчеркнул проректор по экономическим и социальным вопросам СГУ им. Питирима Сорокина Павел Васильев.

Учредитель стипендии Наталья Михальченкова, считает, что именная стипендия станет стимулом к активизации учебной и проектной деятельности.

Именная стипендия будет назначаться на основании балльно-рейтинговой оценки результатов учебной и проектной деятельности по итогам промежуточной аттестации. Каждый критерий оценки имеет определенную «балльную» стоимость, закрепленную в Порядке назначения именной стипендии. Например, 4 подряд сессии на «отлично» принесут 30 баллов, а 2 сессии подряд на «хорошо» и «отлично» – 12 баллов.

Каждый проект, направленный на совершенствование социально-экономической политики Республики Коми, будет оценен в 30 баллов. А каждое предложение по управлению политическим, экономическим, социальным и экологическим развитием Коми — в 10 баллов. Баллы будут присвоены только за проекты, прошедшие экспертизу учредителя стипендии Натальи Михальченковой.

Как отметила Наталья Михальченкова, поддержка талантливой и активной обучающейся молодежи является важным направлением деятельности Правительства Республики Коми.

— Именная стипендия — это одна из мер поддержки таких ребят, которые получают образование в наших вузах, в том числе — СГУ им. Питирима Сорокина. Именная стипендия также направлена на усиление мотивации студентов опорного вуза региона к учебе и научной деятельности, повышение их социальной и политической активности, стимулирование к выбору производственной карьеры и создание кадрового резерва молодых специалистов. Важно, чтобы ребята знали и понимали: они нужны региону, их труды не пойдут «в стол», лучшие идеи и практики имеют все шансы на воплощение, а правительство республики всегда готово к конструктивному диалогу с молодым и креативным поколением, — отметила Наталья Михальченкова.

Пакеты документов претендентов на именную стипендию пройдут экспертизу, и до 20 октября комиссия по повышенным и именным стипендиям определит имена лидеров сформированного рейтинга — троих студентов, которые до 30 июня ежемесячно будут получать именную стипендию «Опорный вуз региона» в размере 2800 рублей.

По сообщению СГУ