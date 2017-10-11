В Сыктывкаре напишут экономический диктант

12 октября во всех регионах России впервые пройдёт образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Площадками в Сыктывкаре станут СГУ им. Питирима Сорокина (ул. Старовского, 55) и Национальная библиотека РК (ул. Советская, 13).

Цель диктанта – определение и повышение уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.

Акция носит общероссийский характер, к участию в диктанте приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты, а также представители лица других возрастных категорий, изъявившие желание принять участие в его написании. Начало регистрации – в 9.30, диктанта – в 10.00.

Тема диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия!». На написание диктанта участникам отводится один астрономический час. За это время участникам необходимо будет ответить на 25 тестовых вопросов. Организаторы составили два варианта диктанта, отличающихся по уровню сложности: один – для школьников, другой – для студентов и взрослых. Третий вариант предназначен для написания диктанта в онлайн-режиме.

С более подробной информацией о диктанте можно ознакомиться на сайте Вольного экономического общества России.