ЕГЭ-2017: подготовка к экзамену по математике

Рекомендации о подготовке к ЕГЭ по обязательному для всех выпускников предмету – математике – продолжают серию публикаций с советами от разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ.

Выпускникам необходимо выбрать, экзамен какого уровня они будут сдавать. Те, кто не планирует обучение по инженерным и другим специальностям, для поступления на которые ЕГЭ по математике является вступительным испытанием, могут сдать экзамен базового уровня, доказав способность применять математические знания для решения повседневных задач. Тем, кому математика нужна для поступления в вуз, следует подать заявление на участие в ЕГЭ по математике профильного уровня. Сомневающиеся в своих знаниях, могут записаться на оба экзамена: сдать сначала базовый ЕГЭ (и быть уверенными в получении аттестата), а потом профильный.

Основой успешной сдачи экзамена по математике является качественное системное изучение предмета, отсутствие пробелов в базовых математических знаниях.

Типичной ошибкой при подготовке к экзамену по математике является многократное прорешивание демонстрационного варианта и типовых вариантов, которое создает ложное ощущение освоения материала и завышенные ожидания от результатов экзамена.

«Не следует чрезмерно увлекаться и прорешиванием типовых вариантов. Полезно оценить свои знания на диагностическом тестировании, реалистично определить свои цели на экзамене и спланировать стратегию итогового повторения. Повторение следует организовывать тематически, обязательно уделяя внимание регулярным тренингам по базовым математическим навыкам (арифметические действия, поиск ошибок в выкладках, умение читать условия задачи). Ведь очень обидно, решив сложные задачи, потерять баллы на самых простых первых задачах! А это происходит каждый год у 25% участников экзамена», — отмечает руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по математике Иван Ященко.

Наличие в ЕГЭ по математике практических задач, с которыми каждый из нас встречается в реальной жизни, делает процесс итогового повторения полезным для каждого выпускника. Ведь окружающий нас мир, полный информации, требует принятия решений, основанных на вычислениях, прикидках и оценках, а также проявления логической культуры.

Напомним, что профильный экзамен рассчитан на будущих абитуриентов ВУЗов, при поступлении в которые математика является профилирующей. Уровень 63-75 баллов, позволяющий поступить в практически любой массовый технический ВУЗ, может быть достигнут выполнением задач первой части экзаменационной работы и одной-двух задач с развернутым ответом.

Решение последних задач профильного варианта ЕГЭ по математике свидетельствует о высоком уровне математической подготовки участника ЕГЭ, достаточном для успешного обучения в ведущих ВУЗах с наиболее высокими требованиями к математической подготовке абитуриентов. Этот уровень можно достичь только серьезными занятиями математикой в школе по профильной или углубленной программе.

Успехов на ЕГЭ-2017!

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