Коми молодежь сыграет в «Коми мафию»

Игра «Комиӧн мафия» («Мафия по-коми») состоится 23 июня, в пятницу, на площадке Дома дружбы народов в Сыктывкаре.

Идея провести игру в Сыктывкаре принадлежит активистам коми молодежи Александру Терентьеву из Сыктывкара и Виктории Габовой из Ухты, которая и придумала комиязычную версию известной, особенно среди студенческой молодежи, игры «Мафия».

«Правила игры в целом остались прежними. Главное отличие в том, что игра проходит на коми языке. Игроки общаются между собой на родном языке и в увлекательной форме знакомятся друг с другом. Изменились названия персонажей. Например, «Мирный житель» в комиязычной версии стал «Сиктса» (Сельчанин), «Полицейский» — «Кыйсьысь» (Охотник), «Мафия» — «Вогул» (Колдун)», – рассказала Виктория Габова.

По словам организаторов, игра пройдет за шестью столами (по три комиязычных и русскоязычных стола). За комиязычными столами соберется коми молодежь. За русскоязычными столами – молодежь из национально-культурных автономий республики и студенты, которые будут играть по правилам игры «Комиӧн мафия», но общаться на русском языке.

По сообщению Миннаца РК