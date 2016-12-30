На какой площади установлена главная елка страны?

Если вы не знаете ответ на этот вопрос, значит вы не были на Открытом Новогоднем кубке СГУ им. Питирима Сорокина по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». 28 декабря, студенты и школьники сражались в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок».

Доказать своё превосходство решились 14 команд. Вот некоторые из них: «Бозон Хиггса», «Лесные кантоны», «Бурурброд с кофем», «Омар Хайям» и ещё много других команд со столь же эпичными названиями.

Игра проходила одновременно на двух площадках по круговой системе. На каждой были свои харизматичные ведущие: Андрей Андреев и Кришмарь Сергей.

Судили интеллектуалов Ирина Салюк, Александр Яганов, Олег Тулубенский, студенты СГУ им. Питирима Сорокина. По результатам первого тура игры в финал вышли восемь команд: «Штурм», «ШМИ», «Биармия», «Не поверите», «Омар Хайям», «Бозон Хиггса», «Лесные кантоны» и «Команданты».

Второй раунд игры проходил по олимпийской системе, где и определилась тройка лидеров. Важно было не только правильно ответить, но и сделать это быстрее соперников. За этим и следило справедливое жюри: Олег Тулубенский (студент Института менеджмента и предпринимательства) и Ирина Салюк (студентка Института истории и права). Победительницей интеллектуального соревнования стала команда «Омар Хайям» из МАОУ «Лицей народной дипломатии». Второе место заняла команда историков «Штурм» из СГУ им. Питирима Сорокина. На третьем месте расположилась самая титулованная команда «Биармия» из СГУ им. Питирима Сорокина. Награждала команды и.о. ректора СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Александровна Сотникова, отметившая важность интеллектуального развития студентов СГУ им. Питирима Сорокина.

По итогам кубка лучшим игроком стал студент 4 курса Института истории и права Андрей Михашин. С наступающим Новым годом пришел поздравить Максим Липатников, управляющий Операционным офисом «Сыктывкарский» банка ВТБ 24, сделавший подарок команде организаторов. Командам-лидерам соревнования достались заслуженные награды от ректора СГУ им. Питирима Сорокина: кубок — победителям, и медали, а также специальные призы – сертификаты от партнёров.

Игра как всегда прошла в тёплой и дружеской обстановке, а благодаря интересному подбору вопросов, аудитории скучать не пришлось – организаторы и команды подарили себе новогоднее настроение. Шутки от ведущих, курьезные ответы команд, интригующие баталии в плей-офф, новогодняя музыка, горячие напитки со сладостями – все это приблизило нас к празднованию всеми любимого праздника, сказала руководитель проекта Алена Ердякова.

Новогодний «Ворошиловский стрелок» прошел прекрасно, с отличием от обычных сессий игр — особым, новогодним настроем, душевной атмосферой и, скорее, истинным духом соперничества, не было злости и обид от поражения, ибо сам процесс — вот главное достоинство такого мероприятия: Интеллектуальное соперничество. С тем же удивили: новички, показавшие высокие результаты и личное посещение мероприятия и.о ректора Ольги Сотниковой. Радует, что руководство университета оценивает подобные интеллектуальные соревнования в жизни университета, отметил Руслан Байрамов, студент СГУ им. Питирима Сорокина.

Оргкомитет игры «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» Республики Коми

Фото Оли Макаровой