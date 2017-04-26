Сыктывкарский геймер вышел в гранд-финал Кубка России по Hearthstone

Сыктывкарец Валерий Тимченко вышел в гранд-финал Кубка России по киберспортивной дисциплине Hearthstone. Как рассказал сам киберспортсмен, для этого ему потребовалось преодолеть онлайн-отбор, в котором за победу боролись порядка 3000 человек со всех уголков России.

В гранд-финале Валерию Тимченко (valtim) будут противостоять zOrg, lcsm, Rostovmax. С одним из соперников, lcsm, сыктывкарец сражался на групповой стадии и уступил, но это не помешало ему пройти в следующий этап.

«В Hearthstone я играю уже больше трех лет. Любимый герой – жрец (прист). Играть им очень трудно, но я трудности люблю. На турнире же играл паладином, охотником и воином. Сейчас начну готовиться к гран-финалу, смотреть, как меняется мета, какие колоды потенциально сильнее моих, но не думаю, что коренным образом изменю стратегию», — подчеркнул сыктывкарец.

Гранд-финал должен пройти в середине мая в Москве. Призовой фонд – 650 тысяч рублей, 300 из которых заберет победитель.

***Компьютерный спорт, или киберспорт, официально включен во всероссийский реестр видов спорта. В апреле 2016 года Международный олимпийский комитет принял решение о включении киберспорта в список олимпийских дисциплин.

Hearthstone является коллекционной карточной онлайн игрой, основанной на пошаговых сражениях один на один между двумя противниками. Игроки могут выбирать режимы игры, каждый из которых имеет небольшие отличия от остальных. Когда пользователь начинает играть, он получает стартовый набор, состоящий из «базовых» карт. В последующем можно приобретать редкие и более мощные карты путём покупки комплектов карт или получать карты как награду за участие в играх на Арене. Впервые игра была представлена в 2013 году, а в 2014 уже вышел в релиз.

В ноябре 2013 года на BlizzCon 2013 состоялся Innkeeper’s Invitational — первый в мире турнир по Hearthstone.

По сообщению Минспорта РК