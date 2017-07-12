Главным организатором волонтёрского сопровождения 75-летия Сталинградской битвы станут Волонтеры Победы

17 июля 2017 года – 75-я годовщина начала Сталинградской битвы – одного из крупнейших сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны. В результате этого сражения Красная Армия разгромила гитлеровские войска и начала контрнаступление. Победа в Сталинградской битве стала переломом в войне.

Начиная с июля этого года и вплоть до 75-й годовщины Победы под Сталинградом в России пройдет множество памятных и праздничных мероприятий, посвященных знаменитому сражению и подвигу красноармейцев-участников тех событий. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» станет главной добровольческой организацией России, обеспечивающей волонтерское сопровождение ключевых мероприятий по всей стране.

Помимо волонтерского сопровождения основных событий памятного года Волонтеры Победы также проведут ряд собственных мероприятий.

19 ноября 2017 года, в день начала контрнаступления, активисты Движения проведут традиционную акцию «24 кадра Победы» – Всероссийский просмотр фильма, посвященного истории России. В этот день для всех желающих Волонтеры Победы организуют открытые просмотры кинокартин, рассказывающих о Сталинградской битве. После знакомства с фильмом, зрители смогут обсудить детали произведения вместе с ветеранами и историками.

Вторым крупным событием станет Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва», который пройдёт 2 февраля 2018 года по всей стране. В основу квеста войдут истории и факты из личных бесед свидетелей тех событий, а также видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с профессиональными историками Волонтерам Победы предстоит отсмотреть большой объем материала, на основе которого будут созданы сценарий и задания квеста. Центральное событие пройдёт непосредственно в историческом месте — Волгограде, куда приедут лучшие представители Движения со всей страны для того, чтобы помочь в организации ключевых мероприятий.

2 февраля 2018 года также будет дан старт традиционному конкурсу Движения «Послы Победы». Однако в 2018 году «послов» ждут существенные изменения. В честь 75-й годовщины Победы под Сталинградом половина из двухсот лучших Волонтеров Победы страны впервые с момента создания конкурса вместо Севастополя отправится в Волгоград.

Кроме того, любой желающий может лично помочь и сказать «спасибо» участникам Сталинградской битвы, присоединившись к традиционным посещениям ветеранов волонтёрами с целью оказания помощи.

Стать волонтёром основных мероприятий 75-й годовщины Сталинградской битвы может любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте, связаться с руководителем регионального отделения Движения и пройти собеседование и обучение.

fadm.gov.ru