12 июня в Сыктывкаре развернется «Яркий город»

Фестиваль уличных развлечений порадует жителей и гостей Сыктывкара в День России и День города. Площадка «под часами» на пересечении улиц Коммунистическая и Первомайская с 12 до 17 часов станет одной из основных мест проведения праздничных торжеств.

Наиболее интересным событием в рамках «Яркого города» станет городской фестиваль-конкурс фотозон «Фотомозаика «Многокрасочный Сыктывкар». 12 организаций представят свои фотозоны, в которых все желающие смогут сделать эффектные фото. Например, будут работать площадки для фото таких организаций и объединений, как Клуб исторической реконструкции «1000», Байкерский клуб «Полярные волки», Колледж культуры им.П.Чисталева, Эжвинский центр коми культуры, Школа искусств г.Сыктывкара и Молодежный центр г.Сыктывкара.

В оформлении будут задействованы тематические стенды, пресс-уоллы и реквизит для фото. Лучшую зону для фото выберут в 16:00.

Парралельно в период с 12:00 до 17:00 состоится концерт национально-культурных автономий, интерактивная театрализованная программа «Цветочный город», флешмоб «Русь танцевальная», выступление эквадорского ансамбля народной музыки, шоу-группы «Мега-цирк» и шоу барабанщиков «Beat Makers».

Интересной для всей семьи станет интерактивная площадка «Маленькие ладошки», где взрослые и дети совместно примут участие в различных мастер-классах по изобразительному и музыкальному искусству.

Также в 12:00 между Республиканским стадионом и Центральным бассейном начнётся фестиваль городских землячеств «Сохраняя народные традиции» («Восьтам пöльпöчьяслысь куд») и конкурс «Именинный пирог» («Нимлуна пирöг»).

По сообщению администрации Сыктывкара