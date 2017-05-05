Что будет в Сыктывкаре 9 мая в День Победы

05.05.2017   // Город   0

9 мая в столице Коми будет традиционно много мероприятий, посвященных Дню Победы. «Твоя Параллель» публикует предоставленную администрацией города афишу событий: от возложения цветов до праздничного салюта.

09.00 -09.45

 Возложение цветов Памятники г.Сыктывкара (по отдельному плану)

08.45 -09.00

 Митинги Закладной камень на месте бывшей пристани,

Памятник А. В. Малышеву

09.30-09.50

 Сбор ветеранов Ул. Коммунистическая, возле Театра оперы и балета

10.00 -10.30

 Возложение цветов

 

 Мемориальный комплекс «Вечная  слава» и «Скорбящий воин»

10.30-10.50

 Шествие ветеранов Мемориальный комплекс «Вечная  слава» — Стефановская площадь

11.00 -11.30

 Митинг. Парад Стефановская площадь

10.00-10.30

 Сбор и построение участников акции «Бессмертный полк» Ул. Коммунистическая, ТЦ «Парма»

10.30- 11.30

 Движения колонны «Бессмертный полк» к Стефановской площади ТЦ «Парма»-Ул. Коммунистическая-

Стефановская площадь

11.30-11.45

 Творческий блок (Акция «Песни Победы») Стефановская площадь

 

11.45- 12.05

 Движение участников «Бессмертного полка» по улице Ленина к площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора Стефановская площадь-улица Ленина- площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора

12.00 -14.00

 Полевая кухня для ветеранов В сквере за памятником В. И. Ленину

12.00 -14.00

 Концертная программа профессиональных творческих коллективов Сцена на ул. Коммунистической между музеями (Ленина,55 –Ленина,57)

12.05-12.10

 Лития площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора

12.10-14.00

 Полевая кухня для участников «Бессмертного полка» Площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора

12.10-14.00

 Концертная программа «Свет нашей памяти, свет Великой Победы» Площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора

12.00-14.00

 Тематическая площадка «Хотим под мирным небом жить» Аллеи возле памятника В. И. Ленину

12.00 -16.00

 Выставка техники Площадка «под часами»

12.00 -16.00

 Выставка инженерно-саперного  оборудования Площадка «под часами»

12.00 -16.00

 Музей под открытым небом (демонстрация экспонатов, найденных во время раскопок поисковыми отрядами)-«Чтобы внуки помнили…»; Площадка «под часами»

12.00 -16.00

 Кинопалатка (демонстрация фильмов о войне) Площадка «под часами»

12.00 -16.00

 Акция «Узнай судьбу фронтовика» Площадка «под часами»

12.00 -16.00

 Стилизованная площадка «Готов к труду и обороне» (сдача комплекса норм ГТО) Площадка «под часами»

12.00-16.00

 Пункт отбора на военную службу по контракту Площадка «под часами»

10.00 -16.00

10.00-18.00

 Торговля в стилизованных палатках Площадка «под часами», ТЦ «Детский мир»,

парк им. С. М. Кирова, площадка возле Свято-Стефановского кафедрального собора

12.00 -15.00

 -арт-проект «Победа»

-выставка рисунков

 Парк им. С. М. Кирова (площадка возле «сердца»)

12.00 -14.00

 Мастер-класс по оформлению георгиевских ленточек Парк им. С. М. Кирова (аллеи)

12.00-14.00

 Тематическая площадка «Этих дней не смолкнет слава» Спортивная площадка парка им. С. М. Кирова

12.00 -14.00

 Демонстрационная площадка радиоуправляемых моделей Спортивная площадка парка им. С. М. Кирова

12.00-14.00

 Турнир по футболу, посвященный Дню Победы, «Матч Победы» Республиканский стадион

12.00-14.00

 Тематический проект  Молодежного правительства Площадки города

12.00-16.00

 «Библиотечный десант — 2017» Ул. Ленина, возле Памятника павшим в годы гражданской войны

13.00-15.00

 Фестиваль городских хоровых коллективов  «Красная гвоздика» Мемориальный комплекс «Вечная  слава»

14.00 -16.00

 Легкоатлетическая эстафета Стефановская пл. – ул. Ленина – ул. Бабушкина – ул. Интернациональная – ул. Коммунистическая – Стефановская площадь

14.00-16.00

 Спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы 2017» Спортивная площадка парка им. С. М. Кирова

15.00-17.00

 «В городском саду играет духовой оркестр» Парк им. С. М. Кирова (площадка возле «сердца»)

16.00-17.15

 Концерт ансамбля «Пламя 21» «На привале» (песни военных лет) Площадка «под часами»

22.00

 Праздничный салют Запасное поле Республиканского стадиона

Добавить комментарий

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien