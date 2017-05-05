Что будет в Сыктывкаре 9 мая в День Победы

09.00 -09.45 Возложение цветов Памятники г.Сыктывкара (по отдельному плану)

08.45 -09.00 Митинги Закладной камень на месте бывшей пристани, Памятник А. В. Малышеву

09.30-09.50 Сбор ветеранов Ул. Коммунистическая, возле Театра оперы и балета

10.00 -10.30 Возложение цветов Мемориальный комплекс «Вечная слава» и «Скорбящий воин»

10.30-10.50 Шествие ветеранов Мемориальный комплекс «Вечная слава» — Стефановская площадь

11.00 -11.30 Митинг. Парад Стефановская площадь

10.00-10.30 Сбор и построение участников акции «Бессмертный полк» Ул. Коммунистическая, ТЦ «Парма»

10.30- 11.30 Движения колонны «Бессмертный полк» к Стефановской площади ТЦ «Парма»-Ул. Коммунистическая- Стефановская площадь

11.30-11.45 Творческий блок (Акция «Песни Победы») Стефановская площадь

11.45- 12.05 Движение участников «Бессмертного полка» по улице Ленина к площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора Стефановская площадь-улица Ленина- площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора

12.00 -14.00 Полевая кухня для ветеранов В сквере за памятником В. И. Ленину

12.00 -14.00 Концертная программа профессиональных творческих коллективов Сцена на ул. Коммунистической между музеями (Ленина,55 –Ленина,57)

12.05-12.10 Лития площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора

12.10-14.00 Полевая кухня для участников «Бессмертного полка» Площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора

12.10-14.00 Концертная программа «Свет нашей памяти, свет Великой Победы» Площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора

12.00-14.00 Тематическая площадка «Хотим под мирным небом жить» Аллеи возле памятника В. И. Ленину

12.00 -16.00 Выставка техники Площадка «под часами»

12.00 -16.00 Выставка инженерно-саперного оборудования Площадка «под часами»

12.00 -16.00 Музей под открытым небом (демонстрация экспонатов, найденных во время раскопок поисковыми отрядами)-«Чтобы внуки помнили…»; Площадка «под часами»

12.00 -16.00 Кинопалатка (демонстрация фильмов о войне) Площадка «под часами»

12.00 -16.00 Акция «Узнай судьбу фронтовика» Площадка «под часами»

12.00 -16.00 Стилизованная площадка «Готов к труду и обороне» (сдача комплекса норм ГТО) Площадка «под часами»

12.00-16.00 Пункт отбора на военную службу по контракту Площадка «под часами»

10.00 -16.00 10.00-18.00 Торговля в стилизованных палатках Площадка «под часами», ТЦ «Детский мир», парк им. С. М. Кирова, площадка возле Свято-Стефановского кафедрального собора

12.00 -15.00 -арт-проект «Победа» -выставка рисунков Парк им. С. М. Кирова (площадка возле «сердца»)

12.00 -14.00 Мастер-класс по оформлению георгиевских ленточек Парк им. С. М. Кирова (аллеи)

12.00-14.00 Тематическая площадка «Этих дней не смолкнет слава» Спортивная площадка парка им. С. М. Кирова

12.00 -14.00 Демонстрационная площадка радиоуправляемых моделей Спортивная площадка парка им. С. М. Кирова

12.00-14.00 Турнир по футболу, посвященный Дню Победы, «Матч Победы» Республиканский стадион

12.00-14.00 Тематический проект Молодежного правительства Площадки города

12.00-16.00 «Библиотечный десант — 2017» Ул. Ленина, возле Памятника павшим в годы гражданской войны

13.00-15.00 Фестиваль городских хоровых коллективов «Красная гвоздика» Мемориальный комплекс «Вечная слава»

14.00 -16.00 Легкоатлетическая эстафета Стефановская пл. – ул. Ленина – ул. Бабушкина – ул. Интернациональная – ул. Коммунистическая – Стефановская площадь

14.00-16.00 Спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы 2017» Спортивная площадка парка им. С. М. Кирова

15.00-17.00 «В городском саду играет духовой оркестр» Парк им. С. М. Кирова (площадка возле «сердца»)

16.00-17.15 Концерт ансамбля «Пламя 21» «На привале» (песни военных лет) Площадка «под часами»