Что будет в Сыктывкаре 9 мая в День Победы
9 мая в столице Коми будет традиционно много мероприятий, посвященных Дню Победы. «Твоя Параллель» публикует предоставленную администрацией города афишу событий: от возложения цветов до праздничного салюта.
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09.00 -09.45
|Возложение цветов
|Памятники г.Сыктывкара (по отдельному плану)
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08.45 -09.00
|Митинги
|Закладной камень на месте бывшей пристани,
Памятник А. В. Малышеву
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09.30-09.50
|Сбор ветеранов
|Ул. Коммунистическая, возле Театра оперы и балета
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10.00 -10.30
|Возложение цветов
|Мемориальный комплекс «Вечная слава» и «Скорбящий воин»
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10.30-10.50
|Шествие ветеранов
|Мемориальный комплекс «Вечная слава» — Стефановская площадь
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11.00 -11.30
|Митинг. Парад
|Стефановская площадь
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10.00-10.30
|Сбор и построение участников акции «Бессмертный полк»
|Ул. Коммунистическая, ТЦ «Парма»
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10.30- 11.30
|Движения колонны «Бессмертный полк» к Стефановской площади
|ТЦ «Парма»-Ул. Коммунистическая-
Стефановская площадь
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11.30-11.45
|Творческий блок (Акция «Песни Победы»)
|Стефановская площадь
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11.45- 12.05
|Движение участников «Бессмертного полка» по улице Ленина к площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора
|Стефановская площадь-улица Ленина- площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора
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12.00 -14.00
|Полевая кухня для ветеранов
|В сквере за памятником В. И. Ленину
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12.00 -14.00
|Концертная программа профессиональных творческих коллективов
|Сцена на ул. Коммунистической между музеями (Ленина,55 –Ленина,57)
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12.05-12.10
|Лития
|площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора
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12.10-14.00
|Полевая кухня для участников «Бессмертного полка»
|Площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора
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12.10-14.00
|Концертная программа «Свет нашей памяти, свет Великой Победы»
|Площадь возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора
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12.00-14.00
|Тематическая площадка «Хотим под мирным небом жить»
|Аллеи возле памятника В. И. Ленину
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12.00 -16.00
|Выставка техники
|Площадка «под часами»
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12.00 -16.00
|Выставка инженерно-саперного оборудования
|Площадка «под часами»
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12.00 -16.00
|Музей под открытым небом (демонстрация экспонатов, найденных во время раскопок поисковыми отрядами)-«Чтобы внуки помнили…»;
|Площадка «под часами»
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12.00 -16.00
|Кинопалатка (демонстрация фильмов о войне)
|Площадка «под часами»
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12.00 -16.00
|Акция «Узнай судьбу фронтовика»
|Площадка «под часами»
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12.00 -16.00
|Стилизованная площадка «Готов к труду и обороне» (сдача комплекса норм ГТО)
|Площадка «под часами»
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12.00-16.00
|Пункт отбора на военную службу по контракту
|Площадка «под часами»
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10.00 -16.00
10.00-18.00
|Торговля в стилизованных палатках
|Площадка «под часами», ТЦ «Детский мир»,
парк им. С. М. Кирова, площадка возле Свято-Стефановского кафедрального собора
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12.00 -15.00
|-арт-проект «Победа»
-выставка рисунков
|Парк им. С. М. Кирова (площадка возле «сердца»)
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12.00 -14.00
|Мастер-класс по оформлению георгиевских ленточек
|Парк им. С. М. Кирова (аллеи)
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12.00-14.00
|Тематическая площадка «Этих дней не смолкнет слава»
|Спортивная площадка парка им. С. М. Кирова
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12.00 -14.00
|Демонстрационная площадка радиоуправляемых моделей
|Спортивная площадка парка им. С. М. Кирова
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12.00-14.00
|Турнир по футболу, посвященный Дню Победы, «Матч Победы»
|Республиканский стадион
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12.00-14.00
|Тематический проект Молодежного правительства
|Площадки города
|«Библиотечный десант — 2017»
|Ул. Ленина, возле Памятника павшим в годы гражданской войны
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13.00-15.00
|Фестиваль городских хоровых коллективов «Красная гвоздика»
|Мемориальный комплекс «Вечная слава»
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14.00 -16.00
|Легкоатлетическая эстафета
|Стефановская пл. – ул. Ленина – ул. Бабушкина – ул. Интернациональная – ул. Коммунистическая – Стефановская площадь
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14.00-16.00
|Спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы 2017»
|Спортивная площадка парка им. С. М. Кирова
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15.00-17.00
|«В городском саду играет духовой оркестр»
|Парк им. С. М. Кирова (площадка возле «сердца»)
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16.00-17.15
|Концерт ансамбля «Пламя 21» «На привале» (песни военных лет)
|Площадка «под часами»
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22.00
|Праздничный салют
|Запасное поле Республиканского стадиона
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